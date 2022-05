Gabriel Boric y borrador de nueva Constitución: “Es algo completamente razonable”

Un balance de estas primeras semanas en el gobierno y la etapa que está comenzando la administración hizo el Presidente Gabriel Boric en entrevista con La Tercera. El mandatario señaló que el haber terminado el proceso de instalación significa que “no hay excusa y que los ministros tienen que tener un sentido de urgencia respecto a las tareas que les hemos encomendado. Es importante que la ciudadanía perciba también ese sentido de urgencia”.

“Hay muchas cosas que tienen raíces profundas y que no se solucionan de un día para otro, pero no hay excusa ya en la formación de equipos o en el conocer el espacio para no abordarlas y hacerse cargo. Es nuestra responsabilidad”, dijo.

Agregó que es muy pronto para establecer un juicio de su administración, pero que estaba convencido de que tenía un buen gabinete. “Ha habido dificultades y ha habido errores. En esto no se le puede echar la culpa al empedrado y es importante asumir las responsabilidades propias. Pero sigo creyendo que este gabinete tiene todo el potencial para desplegar un excelente gobierno”, recalcó.

“El principal desafío de hoy día es la fractura que tenemos en Chile y eso no se define por si eres de derecha o de izquierda, sino más bien por la falta de legitimidad, de mediación, de los poderes institucionales tradicionales. Y un desafío de nuestro gobierno es recomponer, manteniendo y cambiando -tiene que tener algo de ambos lados-, las relaciones entre los chilenos y sus instituciones. No acusaría que hay una oposición inexistente”, dijo.

Respecto de la caída en popularidad en las encuestas, le restó dramatismo, señalando que le ha tocado estar arriba y abajo en las mediciones. De todos modos dijo que eso puede estar mostrando “la necesidad de consolidar lo que logramos en segunda vuelta, que fue una mayoría más amplia que la que logramos en primera. Y eso es un desafío permanente que tengo todos los días presente y, por lo tanto, no las ignoro. Tampoco me provocan ansiedad porque me ha tocado, como decía, estar en ambos lados de las encuestas. Pero sí, por supuesto que las observo y esperamos poder revertir esa tendencia”.

En la entrevista, el Mandatario también abordó temas como el Quinto Retiro de fondos previsionales, señalando que “la primera manera de parar los retiros es haciéndonos cargo como gobierno de las urgencias que tiene la ciudadanía. Ahora, es imposible competir con los retiros en términos de lo que significa en percepción subjetiva. Pero la responsabilidad hoy día nos llama a poner el foco en lo importante, que es la reforma tributaria”, junto a otras medidas del gobierno.

“Siempre puede ser tentador para algunos el impulsar iniciativas de estas características, pero hoy día, en un contexto de recuperación del empleo, de alta inflación, espero que prime la responsabilidad. Necesitamos fortalecer el ahorro para poder tener un sistema de seguridad social”, dijo.

Finalmente, también abordó el trabajo de la Convención Constitucional, donde dijo que independientemente de lo que pase en el plebiscito, “el 5 de septiembre nosotros vamos a seguir gobernando pase lo que pase. Tenemos ese deber. Cualquiera sea el escenario tenemos que seguir gobernando y seguir tratando de llevar adelante este programa de gobierno”.

Respecto de si iba a votar apruebo, dijo que “es muy pronto para pronunciarse respecto a un texto definitivo que todavía no está”, aunque esperaba que fuera un momento de encuentro.

“Cuando uno ve lo que ha sido aprobado del texto, lo que está en el borrador, mi perspectiva por lo menos es de que es algo completamente razonable. Uno tiene que ser más ponderado. Yo quiero esperar el texto final para poder hacer una evaluación completa. Pero yo por supuesto que sigo siendo partidario de una nueva Constitución”, dijo.