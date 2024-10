Críticas al manejo de crisis, daño institucional y efecto electoral serían principales secuelas del caso Monsalve, según diversos actores políticos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En medio de la conmoción política generada por el caso Monsalve, este lunes, representantes del poder legislativo y del Gobierno dieron a conocer su postura frente a la situación.

“Desde la oposición, vemos con preocupación el caso Monsalve y el manejo del Gobierno. Estamos impulsando una sesión especial (en el Congreso) para conocer todos estos antecedentes”, dijo en CNN Chile radio el diputado de Evópoli, Jorge Guzmán.

En la misma línea, el senador Rodrigo Galilea, advirtió que el caso “tiene demasiadas aristas que no conocemos”. El parlamentario cuestionó las versiones del ahora exsubsecretario, apuntando a “que el mismo Monsalve diga que no sabía que existía la denuncia, pero haya pedido revisar las cámaras del hotel, no calza”.

El caso Monsalve golpea la aprobación del presidente Boric y la ministra Tohá, según última Cadem

En radio Pauta, el senador Manuel José Ossandón criticó el tiempo que tomó la dimisión del cargo por parte de Monsalve, afirmando que “este gobierno feminista le dio tiempo a este señor todo poderoso".

Apuntando a la gestión que ha hecho el gobierno del caso, el exsubsecretario del interior, Felipe Harboe, aseguró en radio Pauta que “deja instalado que hay una especie de amateurismo en el manejo de crisis”.

Mientras que el nuevo ministro de Justicia, Jaime Gajardo, advirtió que "este caso, con lo doloroso que es, pone a prueba nuestra institucionalidad, en el sentido de que cualquier persona tiene que responder con sus hechos".

Por otra parte, el senador José Miguel Insulza, apuntó al efecto electoral que podría tener esto. "El hecho de que haya una denuncia contra un personero que tenía el prestigio que tenía Monsalve ciertamente daña, espero que no sea un daño electoral", dijo en radio Infinita.

Los parlamentarios Ossandón, Galilea y Guzmán, también lanzaron dardos contra la ministra Carolina Tohá, pidiendo su renuncia.

"Es un golpe gigante”: Ministra Tohá admite impacto por el caso Monsalve, pero descarta renunciar