Mejorar empleo, inversión y crecimiento tendencial: las preocupaciones de los senadores luego del IPoM

Ante la comisión de Hacienda del Senado expuso la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, el contenido del Informe de Política Monetaria (IPoM) correspondiente a junio, oportunidad en que los parlamentarios valoraron las mejoras en expectativas de crecimiento y nivel de la inflación, aunque también manifestaron sus preocupaciones para dinamizar el empleo, la inversión y el PIB tendencial.

La presidenta de la comisión, Ximena Rincón (Demócratas), comentó que “el IPoM nos trae buenas noticias, pero la recuperación está centrada en la minería y es importante el análisis de cómo mejoramos las expectativas y la inversión”.

Agregó que “la actividad económica crece, pero no es para saltar o celebrar. La clave es cómo mejoramos expectativas para estimular el crecimiento potencial” y enfatizó que “me preocupa el desempleo, está en 8,8% no se recupera a los niveles pre pandemia, el ingreso real sigue por debajo del año 2019 y se aumenta el salario, pero no impacta en el poder adquisitivo de los hogares”.

En tanto, el senador Juan Antonio Coloma (UDI) indicó que “en inversión, uno se da cuenta que hay una diferencia cada vez más grande entre minera y no minera. Hay que poner atención en qué pasa en el mundo no minero y en la construcción, que tiene una vinculación con el empleo clave”.

Agregó que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha planteado alertas respecto al déficit fiscal y consultó si el Banco Central “ve efectos macroeconómicos de un tercer año consecutivo con déficit fiscal, eso no es irrelevante dentro de un manejo macroeconómico”.

A su turno, el senador José Miguel Insulza (PS) manifestó que “el informe es bastante tranquilizador sobre la marcha del país, ven una economía que crece y una inflación que converge a la meta; y en la víspera de elecciones, esto es mucho que decir”.

Agregó que “en el último tiempo las guerras van en crecimiento, pero constatamos que en ese escenario incierto, la nave se mueve razonablemente, creo que esto es muy significativo”.

El senador Rojo Edwards (IND) señaló que “les confieso que en las presentaciones del Banco Central se nos comenta siempre que en un año más vamos a tender a 3% de crecimiento, pero a eso no llegamos” y preguntó “¿Por qué no hemos vuelto a tener una cifra mayor?”.

En esa misma línea, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, apuntó a mejorar el crecimiento tendencial: “Vemos una economía que crece por razones puntuales, eso me deja algo desconcertado, porque vemos crecimiento fuerte de exportaciones, crece consumo interno, bienes durables, masa salarial, más formalización laboral; entonces, ¿por qué si tenemos todo ese listado de noticias positivas, las proyecciones de crecimiento sigue anclada entre 2% y 2,5% y el impacto futuro sigue siendo plano?”.

El senador Carlos Kuschel (RN) señaló que “se insiste demasiado en los desafíos internacionales y no en los locales, cuando en lo internacional todos nuestros socios comerciales tienen mejores tasas de crecimiento y de inflación. La diferencia está en lo que hacemos internamente”.