Michael Stott ve oportunidades para América Latina: “Europa está más interesado que nunca en energía renovable”

Una larga trayectoria analizando lo que sucede en Latinoamérica le da a Michael Stott, editor para la región del Financial Times, una posición de referencia para seguir de cerca los fenómenos políticos, sociales y económicos que se desarrollan en esta parte del mundo.

Stott visitó Santiago y en el marco del aniversario 34 de Diario Financiero aprovechó de delinear los riesgos y oportunidades que cruzan a los países de la región.

En la conversación partió recordando la entrevista que hizo pocos días antes del estallido social de octubre de 2019 al entonces Presidente Sebastián Piñera. “La primera reacción fue de gran sorpresa, por supuesto, y también de vergüenza, francamente, porque mis colegas me comenzaron a decir en el periódico. “¿Pero Michael, cómo es posible? Estuviste una semana en Chile y ¿no te diste cuenta de que iba a haber un estallido?”

Y él les contestaba: “Me reuní con mucha gente, de varias capas de la sociedad, diferentes profesiones, etcétera y nadie me dijo que iba a haber un estallido. No me creyeron... ‘Tienes que haber hablado con las personas que no eran o de alguna forma escogiste mal’, me decían, pero no… En realidad hablé con la izquierda política, con gente en los medios de comunicación, con analistas, con encuestadores de opinión y nadie me dijo que eso iba a estallar”.

A Stott le llamaron la atención dos cosas: la gran adhesión social que concitaron los reclamos y el nivel de violencia que hubo. De todos modos -dijo- “no hay que perder de vista que hubo tensiones sociales y hubo insatisfacción por parte de la ciudadanía. Eso es innegable y, bueno, eso ha desencadenado todo el proceso en que estamos todavía, pero es un proceso que quizás está terminando en un punto más moderado de lo que se esperaba en un inicio”.

Sobre el gobierno de Gabriel Boric y su cambio hacia la moderación, Stott destacó el discurso que dio ante Naciones Unidas en septiembre, señalando que estaba a la altura de cualquier líder socialdemócrata europeo. Sin embargo, reconoció que hasta el momento “han sido más cambios de forma que de fondo”, aunque evitó referirse a si consideraba que las reformas que se estaban proponiendo, como la tributaria, eran extremas o no. El reto -agregó- es mejorar la forma en que se gastan esos recursos que se podrían recaudar.

Luego, el especialista hizo un repaso por varios países de la región:

Giro a la izquierda

“(El giro a la izquierda de los gobiernos) es más una cuestión de los votantes rechazando a los que están gobernando. No están eligiendo a la izquierda por razones ideológicas, no es un endoso, es mucho más un rechazo a los gobernantes”.

“Vamos a ver el año entrante en Argentina lo contrario, un gobierno de izquierda que va a ser rechazado y va a ser votado fuera y va a entrar, probablemente, la derecha en Argentina. Entonces ese ciclo se va a ir repitiendo”.

Esto puede ser interpretado como “inestabilidad, pero por otro lado, se podría describir como alternancia democrática. Pero creo que es importante lograr un consenso mayor sobre políticas de Estado en cuanto a temas de largo plazo como infraestructura, educación, salud, que requieren periodos muchísimo más largos que un mandato presidencial para lograr resultados importantes”.

Combate a la inflación

“La inflación ha sido un éxito para América Latina... por qué digo esto: porque los bancos centrales reaccionaron muy rápido y muy fuerte comparado con el resto del mundo. Puede que acá en Chile piensen que fueron tardíos o que pudieron haber sido más rápidos, pero comparados con los bancos centrales europeos o de Estados Unidos, yo creo que ha sido bastante bueno y bastante contundente”.

“Los bancos centrales latinoamericanos han probado su eficacia y han justificado ampliamente su autonomía del gobierno en actuar de una forma contundente para frenar la inflación. Y creo que América Latina va a evitar una crisis mayor inflacionaria gracias a esto”.

Dependencia china

“Es normal y natural que China tenga una participación mucho mayor en el comercio exterior de los países latinoamericanos y en la inversión también (...) Lo que es complicado son los préstamos de entidades estatales chinos, que vienen a veces con una condicionalidad bastante fuerte”.

“Esto no es problema si uno está vendiendo vino o frutas, pero sí podría ser problemático si uno está comprando equipos de Huawei para utilizar en comunicaciones del Ejército, por ejemplo... Hay que aplicar criterios diferentes según el caso, pero no es de condenar a China. Por supuesto, hay que negociar con China y creo que van a venir otras economías que están surgiendo, que van a ser muy importantes para Chile, como la India, que ya se está volviendo una economía muy relevante a nivel mundial”.

Oportunidades

“Creo firmemente que esa situación tan difícil en Europa (por la guerra) crea oportunidades para América Latina porque Europa está más interesado que nunca en la energía limpia renovable”.

“La economía eléctrica requiere muchísimo cobre y mucho litio. Bueno, ahí está la oportunidad para Chile”.

“Hay oportunidades importantes para América Latina y hay que aprovecharlas. El hidrógeno verde, que es otro importante, pero éstas son oportunidades de transición, que no van a estar para siempre, y hay que aprovecharlos ya”.

“Hay una búsqueda mundial por litio en este momento. Y si Chile no lo exporta, se va a encontrar en otros lugares”.