Ministro Grau por acuerdo Codelco-SQM: "lo del litio se parece más a lo que hizo Frei padre con la 'chilenización'"

En entrevista con Mesa Central de Canal 13, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, dijo que el objetivo principal de la idea de una Empresa Nacional del Litio es que el Estado participe en la producción del mineral. “Lo que está probando nuestra estrategia es que eso puede ocurrir a través de las filiales de Codelco y Enami", dijo Grau.

En esta línea comentó algunos de los hitos importantes para este 2024. Primero explicó que el objetivo es proteger el 30% de la superficie de los salares. En segundo lugar, señaló que buscarán tener un aumento de la producción en otros salares. Por último recordó que van a crear el Instituto Tecnológico para Investigación en Litio y Salares.

Ante la controversia sobre el acuerdo entre Codelco-SQM en el que explotarán salar de Atacama a 2060, el ministro explicó que esto más que parecerse a una nacionalización, se podría comparar con el modelo que implementó el presidente Eduardo Frei Montalva. "Si hubiera que hacer una analogía, lo del litio se parece más a lo que hizo Frei padre con la 'chilenización'", dijo.

Grau adelanta reforma a "permisología": tres rutas para permisos, revisores independientes, silencio positivo intermedio y potenciar ventanilla única

Ley de Permisos Sectoriales

En la entrevista, entre otros temas, habló sobre el proyecto de ley que presentarán el próximo miércoles 10 de enero. La Ley de Permisos Sectoriales, más conocida como de “permisología”, buscará disminuir los tiempos que se demoran los trámites para obtener permisos para proyectos de inversión.

Sobre esto comentó que “los permisos buscan salvaguardar problemas o riesgos que existen. Lo que sucede es que tenemos 380 permisos que no tienen una organización, no hay un sistema, lo que se expresa en que no hay ninguna agencia que controle los tiempos, no están estipulados, no están bien regulados los silencios administrativos”.