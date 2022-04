Delegada presidencial confirma rechazo a desarrollo de megaproyecto inmobiliario en Ñuñoa

“Calificar desfavorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto “Egaña-Comunidad Sustentable”. La delegada presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, Constanza Martínez, confirmó el rechazo al desarrollo del megaproyecto inmobiliario que la empresa Fundamenta desarrollaba en Ñuñoa.

En un documento fechado el 18 de abril, y también firmado por Arturo Farías, director (S) regional del Servicio de Evaluación Ambiental, se señaló: “Hacer presente que el proyecto Egaña-Comunidad Sustentable no se podrá ejecutar y que los órganos de la administración del Estado con competencia ambiental no podrán otorgar las correspondientes autorizaciones o permisos, en razón del impacto ambiental del referido proyecto, aún cuando se satisfagan los demás requisitos legales, en tanto, no se les notifique pronunciamiento en contrario”.

Fundamenta reclamará para revivir millonaria obra: "Es un grave perjuicio contra la seguridad para invertir"

Según el documento, la Comisión de Evaluación de la Región Metropolitana resolvió calificar desfavorablemente la obra “por cuanto el titular no descartó la inexistencia de los efectos, características o circunstancias contemplados en la letra c) el Artículo 11 de la Ley N°19.300, en relación al literal a) y d) del artículo 7 del D.S. N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente, RSEIA, identificados en la sección 5.3 de la presente Resolución, en relación con los efectos que generará la perdida de luz solar natural en los grupos humanos presentes dentro del área de influencia del proyecto”.

El pasado 4 de abril, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana -presidida por la nueva delegada presidencial y por los recién asumidos Secretarios Regionales Ministeriales- decidieron rechazar la iniciativa denominada Egaña Comunidad Sustentable.

Esa misma semana, los trabajadores de la obra se manifestaron en la esquina sur poniente de avenida Irarrázaval y Américo Vespucio. Ahí la firma inició hace tres años la construcción de cuatro torres: una para oficinas y las otras para 1.828 departamentos, además de un complejo comercial. La empresa dice que lleva gastados US$ 100 millones del presupuesto de US$ 300 millones.

Tras 10 días desde el dictamen de la comisión, la inmobiliaria Fundamenta anunció el despido de todos los trabajadores de este proyecto el pasado 14 de abril.

La determinación se dio mientras la compañía estaba a la espera que la comisión notificara su decisión. Fundamenta aspiraba a que la instancia revocara de oficio su resolución, como lo señaló el controlador de esta inmobiliaria, Pablo Medina, en una entrevista publicada por Diario Financiero.

No obstante, la comisión ratificó su determinación, tras lo cual se dio inicio al proceso de notificación a las partes.

Según destacó el documento firmado por la delegada presidencial, la empresa Fundamenta tiene 30 días para presentar un recurso de reclamación ante el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, contados desde la notificación, y así intentar revivir la obra de US$ 300 millones de inversión.

A fines de marzo, el Presidente Gabriel Boric designó a la abogada Valentina Durán Medina en ese cargo.

Ya está descartado que el proceso llegue al Comité de Ministros (integrado por los titulares del Medio Ambiente, Salud, Economía, Agricultura, Energía y Minería), por cuanto esta instancia es solo para un Estudio de Impacto Ambiental.

Luego, a partir de lo decretado mediante una resolución fundada por el director ejecutivo del SEA, la empresa podrá reclamar ante el Tribunal Ambiental, dentro del plazo de treinta días contado desde su notificación.