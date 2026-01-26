Enaco en picada contra nuevo plan regulador de Lo Barnechea: apunta a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”

Sostiene que terrenos de su propiedad han sido gravados con restricciones arbitrarias. “El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios”, destacó.

La Inmobiliaria Valle La Dehesa, parte del grupo Enaco, activó una arremetida judicial en contra de la Municipalidad de Lo Barnechea, liderada por Felipe Alessandri, luego que se promulgara la Actualización del Plan Regulador Comunal (PRC). El privado sostuvo que, con el decreto alcaldicio, que calificó de ilegal, terrenos de su propiedad fueron gravados con restricciones, apuntando a “incongruencias y discriminaciones inaceptables”.

El proceso de actualización del PRC de Lo Barnechea partió a fines de 2019 y se extendió cinco años, incorporando nuevas normativas y criterios ambientales. El nuevo instrumento entró en vigencia el 30 de octubre de 2025 y, según el municipio, concentra el desarrollo en aquellas zonas que cuentan con mejores atributos urbanos, y disminuye y modera la densidad y altura en los faldeos de cerros y cajones precordilleranos.

No obstante, la administración de la Inmobiliaria Valle La Dehesa tiene una mirada distinta; tanto, que presentó un reclamo de ilegalidad en contra del municipio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, solicitando que se declare ilegal el decreto alcaldicio.

“Se han tomado decisiones que no tienen ningún sentido. Como consecuencia de ello, se han afectado -de forma ilegal- terrenos de propiedad de nuestra representada; se ha establecido una planificación incongruente con la realidad y con el desarrollo urbano promovido en la comuna, y que además es inconsistente con los antecedentes que integran el PRC”, dijo la inmobiliaria en su recurso, asesorada por el estudio de abogados Guerrero Olivos.

Explicó que, de manera previa al recurso judicial, presentó un reclamo de ilegalidad municipal administrativo ante el propio alcalde, el que, aseguró, fue rechazado por aplicación de la regla del silencio administrativo negativo. “La reclamada guardó completo silencio de los vicios del PRC”, afirmó la inmobiliaria.

Los cuestionamientos

Según la empresa reclamante, sus terrenos afectados por el PRC están ubicados dentro de la Zona J, denominada La Dehesa. En específico, detalló que se declaró como ZHE-2-DC-1 los Lotes N°1 a N°7, ubicados en los contornos de calle Camino la Cumbre, y a los Lotes N°36 a N°44, N°47 y N°48, aledaños a Camino del Chin y Camino Faldeos del Cerro.

La declaración como ZHE-2-DC-1 permite ejecutar construcciones con fines de vivienda de máximo 2 pisos, con una densidad habitacional permitida de 10 habitantes por hectárea, siempre que se cuente con una superficie de subdivisión predial de, al menos, 2.500 metros cuadrados. Según el PRC, las restricciones derivadas de este uso de suelo tienen por objeto evitar la exposición de los vecinos a riesgos altos o muy altos.

Además, la empresa dijo que la declaración como AVN1 afecta a sus Lotes N°45, N°46, N°47 y N°48, ubicados en los contornos de la calle Camino Faldeos del Cerro.

La declaración como AVN1 restringe totalmente la ejecución de edificaciones privadas, permitiendo sólo la construcción de edificios de uso público o con destinos complementarios a área verde. Cualquier otro tipo de obra requeriría de una modificación al respectivo Instrumento de Planificación Territorial.

Según el PRC, los terrenos gravados con este uso estarían expuestos a riesgos muy altos de remoción en masa por procesos de laderas, y no estarían urbanizados y consolidado.

“La decisión de declarar como ZHE-2-DC-1 y AVN1 los terrenos de la inmobiliaria en el área de interés es arbitraria: es un sinsentido restringir el desarrollo o explotación de terrenos que están urbanizados y recibidos, en los que la propia Ilustre Municipalidad ha fomentado su edificación hace años, y que ya cuentan con áreas verdes por sobre lo exigido por la normativa”, dijo la empresa en su recurso.

Agregó que los terrenos de su propiedad afectados por el PRC no son sitios baldíos o abandonados. La empresa dijo que ejecutó la vialidad troncal y local a los desarrollos inmobiliarios, correspondiente a Avenida Paseo Pie Andino, Avenida La Dehesa, Camino del Chin, Avenida El Huinganal, Camino La Cumbre y Camino Faldeos del Cerro, entre otros.

“El sector Valle La Dehesa ha sido desarrollado por la inmobiliaria desde el año 1995, mediante la ejecución de múltiples proyectos inmobiliarios, construyendo durante 30 años más de 1.900 viviendas unifamiliares, entre casas y departamentos de muy alto nivel y calidad”, destacó la empresa.

Y añadió: “La autoridad a cargo de planificación urbana comunal adoptó, respecto de los terrenos de nuestra representada, una decisión que no guarda ningún sentido con la planificación desarrollada a la fecha, con la realidad de los terrenos y, en definitiva, con los propios criterios y estándares definidos por la Actualización del PRC”.