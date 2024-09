Inmobiliaria acuerda venta de millonario proyecto en Pucón con la venia del Security y lanza propuesta de reorganización judicial

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un radical giró tomó el proceso de quiebra de la Inmobiliaria La Poza S.A.: ahora, la empresa -ligada al empresario Alfonso Fuenzalida- acordó la venta de su proyecto habitacional a medio construir en Pucón, para lo cual ya tiene la venia del principal acreedor financiero, el banco Security.

La empresa planteó su objetivo de retomar el desarrollo de su giro, para lo cual propuso un acuerdo de reorganización judicial y dar término a su proceso de quiebra.

“La presente propuesta tiene por objeto el alzamiento y consecuente terminación del procedimiento concursal de liquidación que afecta a la proponente, de manera que pueda retomar el desarrollo de su giro en otros proyectos distintos del proyecto La Poza”, dijo el mismo Alfonso Fuenzalida en una presentación a la justicia el pasado 2 de septiembre.

La propuesta también considera la venta ordenada, mediante un interventor especialmente designado al efecto, del inmueble y del proyecto La Poza, el que comprende expresamente todos los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, derechos reales y personales, maquinarias de toda clase, derechos contractuales y todos los permisos, concesiones y autorizaciones.

Por último, la propuesta considera el pago parcial de los créditos reconocidos en el procedimiento concursal de liquidación y la remisión de los saldos insolutos.

Los orígenes

En agosto de 2020, la empresa solicitó a la justicia la apertura de un proceso de reorganización judicial. Sus pasivos superan los $ 17.593 millones, según antecedentes del proceso, en los cuales se precisó que el giro principal de la inmobiliaria es el desarrollo del proyecto La Poza.

La obra -emplazada en un terreno de 8.700 metros cuadrados en Camino Villarrica-Pucón 1200, Pucón- considera un complejo de tres edificios de seis a siete pisos con 170 departamentos (con avances que van desde el 75% al 90%).

A fines de 2020, se aprobó la reorganización judicial, y se nombró como interventor concursal a Patricio Jamarne. La comisión de acreedores quedó conformada por representantes del Banco Security y la Chilena Consolidada Seguros Generales.

Dos años después, el mencionado banco solicitó declarar la liquidación de la inmobiliaria, acusando el impago de 16 pagarés. A través de la demanda de liquidación forzosa, la entidad financiera decidió hacer exigible el saldo adeudado por más de 77.633 UF. La justicia decretó la quiebra de la empresa el 22 de junio de 2023.

Como parte del proceso de quiebra, se fijó un primer remate del activo (el proyecto La Poza), el que se efectuó el 25 de enero de este año, con un mínimo de 500 mil UF (unos US$ 20 millones); luego, se llevó a cabo otro proceso el 25 de abril, con un mínimo de 400 mil UF (US$ 16 millones). En ambos no se constituyeron garantías por ningún interesado, informó el liquidador Francisco Javier Cuadrado.

Días antes del segundo remate, el abogado de la inmobiliaria, Gonzalo Bulnes, solicitó a la justicia suspenderlo. Sostuvo que el objetivo es “acelerar artificialmente” el proceso de liquidación. Esto, agregó, “a fin de que los actuales controladores del Banco Security antes del traspaso del banco al Grupo Matte puedan hacerse del activo de mi mandante y eso yo no lo puedo aceptar”.

Los acreedores aprobaron bajar el monto mínimo para un nuevo remate, y lo fijaron en 300 mil UF (US$ 12 millones). Tampoco hubo postores.

En el intertanto, se recibieron ofertas de compra directa. La primera fue de la inmobiliaria Valorarte (ligada al grupo Oval), por UF 260 mil (US$ 10,5 millones); unos US$ 500 mil más frente a una oferta que había presentado anteriormente y que fue rechazada. La segunda fue de la Constructora Yubini Araya y Cía. Limitada, también por US$ 10,5 millones.

Ambas propuestas de compra fueron rechazadas por una amplia mayoría de los acreedores.

La oferta vinculante

Hasta que llegó la oferta de Andrés Galecio y Nicolás Kuhlenthal, en representación de Kupange Spa, el 2 de septiembre pasado.

“Venimos en realizar una oferta vinculante para la compra del inmueble y la totalidad de sus construcción, ubicado en Camino Pucón Villarrica 1.200”, señalaron.

La oferta está sujeta únicamente a la condición suspensiva de aprobarse la propuesta de acuerdo de reorganización alzatorio de inmobiliaria La Poza. ¿El precio a pagar? 300 mil UF (US$ 12 millones).

“El voto favorable del banco Security a esta propuesta en la junta deliberativa, implicará la aceptación de la oferta de compra vinculante”, dijo Alfonso Fuenzalida en su presentación a la justicia.

El mismo 2 de septiembre, el Security presentó una carta al liquidador de la inmobiliaria, en la cual señaló: “Vengo en manifestar la conformidad de mi representada Banco Security respecto de la propuesta de acuerdo de reorganización judicial alzatorio, que será presentada por la empresa deudora Inmobiliaria La Poza S.A. ante el 13° Juzgado Civil de Santiago”.

En la misiva, la entidad financiera dijo que su carta de voto no tendrá ninguna validez, en caso que la propuesta se modifique sustancialmente, esto es, se altere o modifique respecto al pago al acreedor garantizado, banco Security, entre otros puntos.

El tribunal ya citó a la junta de acreedores para el 12 de septiembre.