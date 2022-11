CEO de Enel pone paños fríos a problemas regulatorios en Chile y asegura: "El gas no es algo estratégico"

Una positiva perspectiva de Chile sinceró el CEO de Enel, Francesco Starace, en el marco del Capital Markets Day 2022, actividad que se realizó este marte desde Italia. Esto, más allá que se haya clasificado al país como una de las seis naciones prioritarias para la italiana.

En conferencia de prensa, consultado por si habrá más ventas de activos en Chile, teniendo en cuenta que este año se cerró un acuerdo para que Grupo Saesa adquiera la filial de transmisión de Enel, el ejecutivo sostuvo que han desinvertido en materia de transmisión y están saliendo también en el ámbito del gas en el país. "Consideramos que el gas en Chile no es algo estratégico, así que intentamos conseguir mejor resultado de estos activos", sinceró sin tapujos Starace.

El máximo ejecutivo del grupo italiano también se refirió a los problemas que han quedado en evidencia en el país por el despegue de las energías renovables. En cuanto a si hay preocupación por la complejidad del mercado local sobre todo a raíz de las variaciones regulatorias y los retrasos en la transición energética, Starace fue enfático: "No pienso que haya un riesgo. No nos preocupa la evolución del mercado de Chile. Es uno de los sistemas que entendemos mejor. No nos preocupa ni siquiera la evolución de la demanda de electricidad en Chile. Parece haber tomado el buen camino. El outlook es positivo, así que no, ninguna preocupación en este sentido".

Y si bien dijo que no asignan inversión por país, reconoció que la inversión en Chile tiene la misma dimensión. Es decir, agregó, "apostaremos por las renovables, luego invertir en las redes y nos parece que tiene cada vez más sentido invertir en los sistemas de acumulación en el país".