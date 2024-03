Coordinador Eléctrico impulsa licitación de obras de ampliación del sistema de transmisión por más de US$ 223 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, realizó un llamado a licitación pública internacional para la adjudicación de la construcción y ejecución de un total de 43 obras de ampliación del sistema de transmisión Nacional y Zonal incluidas en los Decretos Exentos Nº4/2024, Nº200/2022, ambos del Ministerio de Energía, y relicitación de obras de ampliación vía Artículo 157 del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, con una inversión referencial total que asciende a US$ 223,7 millones.

En un comunicado, el Coordinador destacó que entre las obras incluidas en el proceso están: "Tendido del segundo circuito de la línea 2x500 kW Ancoa-Charrúa”, con una inversión referencial de US$ 60 millones, “Aumento de capacidad de la línea 2x220 kW Nueva Zaldívar-Likanantai”, por US$ 10 millones y “Ampliación en S/E Kimal 220 kV (IM)”, con un valor de inversión referencial de US$ 8 millones, la cual genera los espacios requeridos para la conexión de la Línea HVDC Kimal-Lo Aguirre en Subestación Kimal.

Asimismo, la entidad precisó que las empresas que busquen participar en el proceso deberán formalizar la compra de bases y la inscripción en el Registro de Participantes hasta el próximo 5 de agosto.

"Destacamos que las bases de licitación consideran exigencias administrativas relacionadas con la adhesión a las Buenas Prácticas en la gestión de Proveedores, Contratistas y Subcontratistas en la construcción de proyectos de energía impulsado por el Ministerio de Energía", sostuvo el organismo en el escrito.