Diego Pardow, el exencargado programático de Boric que tomará el timón del Ministerio de Energía

A seis meses del inicio del nuevo gobierno, Energía es una de las carteras sectoriales que enfrenta un importante cambio de timón: el Presidente Gabriel Boric selló pasadas las 13.00 horas de este martes la salida de Claudio Huepe y designó a Diego Pardow como nuevo ministro de Energía.

Si bien sonó con fuerza en enero -junto a la ingeniera Javiera Ketterer- para liderar la cartera, Pardow se habría mostrado nuevamente disponible y con ganas para asumir la cartera, logrando esta vez su cometido. Abogado de la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de California en Berkeley, fue director de Espacio Público y se desempeñaba en la actualidad como asesor en el Segundo Piso de La Moneda en lo que se refiere al seguimiento de la agenda del programa de gobierno.

El también militante de Convergencia Social y amigo de Boric, tuvo un rol relevante en la campaña del Mandatario al ser coordinador programático, lo que llevó a que dejara su cargo de presidente ejecutivo de Espacio Público. Si bien tuvo diversas apariciones públicos en varios temas, uno de los que generó ruido fue la polémica licitación del litio que lanzó el gobierno del exPresidente Sebastián Piñera, la que habría terminado por alejarlo de una eventual designación en el gabinete.

Cabe recordar que después de participar en una reunión con el entonces ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, por la licitación, Pardow aseguró en una entrevista al programa Mentiras Verdaderas que habían analizado preliminarmente los antecedentes con el equipo legal y "no hemos visto vicios legales".

"Entonces, en principio, si se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión que fue hecha dentro de los marcos institucionales", dijo, agregando que después de la cita hay una expectativa razonable que "se incorporen ciertos elementos que hagan de esta política pública algo que converse de una manera más razonable con lo que va a ser la política nacional".

Lo anterior, no habría caído del todo bien, considerando que el propio Boric repudió públicamente la sorpresiva y rápida licitación que se gestó a meses de abandonar La Moneda el gobierno de Piñera.

El acercamiento de Pardow con el sector privado se gestó al trabajar en estudios jurídicos como Barros, Letelier y Cía, y en Ferrada Nehme. En la vereda pública, destaca su paso por la extinta Direcon en la Cancillería.

En lo académico, se ha desempeñado como docente de la Facultad de Derecho de la casa de Bello. Entre los cursos que ha impartido está "Instituciones Económicas, Empresas, Competencia y Derecho", "Fundamentos de la regulación económica", "Consumidores y mercados regulados", y "Regulación económica y fallas de mercado".

Según consignó DF en un artículo de diciembre del año pasado, la investigación de Pardow se ha centrado en análisis económico del derecho, sobre todo en diseño institucional y regulación económica.

Ha abordado los nombramientos de directivos de agencias reguladoras independientes, prácticas de incorporación y gobernanza corporativa de sociedades de responsabilidad limitada, el sistema de nombramiento de directores de las agencias reguladoras independiente, la Fiscalía Nacional Económica o el Estado empresario.

Espacio Público consigna en su sitio web que Pardow recibió, durante los años 2017 y 2018, el premio Edgardo Buscaglia a la mejor investigación empírica por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía (ALACDE). También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de regulación de infraestructura.

Desafíos

En sus primeras palabras como timonel de Energía, Pardow sostuvo desde La Moneda: "En el caso de la cartera que me va a tocar liderar, renovar nuestro compromiso con encontrar los mecanismos para enfrentar de la mejor manera los desafíos que nos pone el cambio climático y aprovechar las ventajas naturales que tiene nuestro país para seguir potenciando las energías renovables".

Los desafíos de Pardow en la cartera son diversos. Ya superado el riesgo de un eventual racionamiento eléctrico y un alza en las cuentas de la luz, el abogado tendrá que ordenar la agenda en cuanto a los diversos proyectos de ley que se discuten en el Congreso. Uno de ellos, y probablemente el más polémico, la ley corta de gas. A esto se suma la promesa de realizar una reforma a la distribución eléctrica, iniciativa que no logró ser impulsada por el gobierno anterior.

A lo anterior, se suma la transición energética, buscando -por ejemplo- impulsar los proyectos de hidrógeno verde y de energías renovables que están en el Congreso. Además, continuar con el trabajo de acelerar la descarbonización de la matriz eléctrica.

Las reacciones de la industria

Las reacciones en la industria no se hicieron esperar. " Con el nuevo ministro de Energía, Diego Pardow, vemos una gran oportunidad para dar curso a la ambiciosa agenda de inversión en energías renovables, que nos permita liderar la transición energética y una reactivación sostenible, coordinando una hoja de ruta concreta con las diferentes reparticiones del Gobierno, para abordar las condiciones habilitantes que viabilicen las inversiones en nuevos proyectos de energía eléctrica destinados a la descarbonización de nuestra sociedad", dijo el presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach.

Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile, agradeció la "buena gestión de Claudio Huepe y nos ponemos a disposición para seguir colaborando con el nuevo ministro de Energía en los desafíos de la cartera".

"Tal y como lo hemos dicho antes, el trabajo público- privado es y será fundamental para sacar adelante la agenda de transformación energética en nuestro país, donde la transmisión juega un rol fundamental como la principal condición habilitante de la descarbonización", sostuvo.

La directora ejecutiva de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Ana Lía Rojas, dijo confiar en su experiencia en regulación económica y diseños institucionales sectoriales, "lo que nos parece clave para reforzar y consolidar los compromisos en materia de descarbonización y transición energética que tenemos como sector y como país, y avanzar con las definiciones para implementar condiciones habilitantes para los urgentes desafíos".

Sobre estos últimos, en especial, "asegurar posiciones de abastecimiento de gas, más transmisión, más inversión en energías renovables y almacenamiento, y el gran desafío de un rediseño de sector distribución con calidad de servicio y recursos distribuidos así como el diseño de institucionalidad e instrumentos de evaluación territorial y comunitario asociado a la desfosilización del sector eléctrico".

Mientras, Rafael Loyola, de Apemec, felicitó a Pardow y sostuvo que "viene precedido de experiencia relevante en materia de regulación económica y libre competencia, lo que le permitirá abordar los desafíos y complejidades presentes en el mercado eléctrico que están pendientes de ser resueltos".

En este punto, planteó los despachos forzados de gas inflexible, el exceso de mínimos técnicos de energía térmica, y abordar una agenda de futuro respecto a las energías renovables de base, como la pequeña y mediana hidroelectricidad.

Desde la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor) esperan tener una relación estrecha con el ministro Pardow, con miras a lograr una transición energética a precios justos. Javier Bustos, director ejecutivo del gremio, enfatizó: "Estamos disponibles para seguir colaborando activamente en los cambios que vienen, relevando el rol central que tienen los usuarios de energía en el sistema eléctrico nacional. No hay que olvidar que la energía eléctrica no es transportada o producida como un fin en sí mismo, sino para ser consumida en hogares, industrias y comercios del país".

Según el exdirector de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, quien dice conocer a Pardow hace muchos años, especialmente en su rol académico y de experto en regulación económica, el nuevo ministro "es un profesional excepcional".

"Me parece que su visión y énfasis en el correcto funcionamiento de los mercados, la promoción de la competencia y la buena gobernanza de las agencias regulatorias será fundamental para los grandes desafíos en energía, donde una de las prioridades para el sector son justamente las graves distorsiones actuales en los mercados", aseguró.

Acelerar a paso firme la solución a los desafíos que Chile posee en materia energética y que debe considerar la revisión de la estrategia energética es el reto del nuevo ministro a juicio del gerente de Desarrollo y Nuevos Negocios de Plataforma Energía, Luigi Sciaccaluga.



El experto apuntó a establecer hitos concretos para una descarbonización sostenible y segura, la ejecución de los proyectos en transmisión, impulsar la flexibilidad del sistema, avanzar en la nueva ley de distribución y generar los incentivos necesarios para una eficiente gestión de la demanda.