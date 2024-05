Enel se adjudica totalidad de energía en licitación y Pardow reconoce baja participación de oferentes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En un escenario prácticamente resuelto, a pesar de controversias que rondaron el proceso marcadas por la baja participación y una solicitud en Contraloría de Conadecus para frenar el traspaso de los costos sistémicos de la generación eléctrica a los consumidores, este miércoles se realizó el acto de adjudicación de la licitación de suministro para clientes regulados 2023/01 que licitó un total de 3.600 GWh/año de energía, repartidos en dos bloques, los que consideran iniciar la provisión de energía, a partir de 2027 y 2028, respectivamente.

Luego que se recibieran ofertas de cinco empresas, las cuales ofertaron 4.779 GWh, Enel Generación Chile fue la gran ganadora al adjudicarse la totalidad de la energía licitada de este proceso, en los tres sistemas zonales contemplados, así como en todos los sub-bloques horarios, con un precio de US$ 56,679 por MWh.

En el acto, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Antonio Mancilla, destacó el resultado, pero también indicó que la entidad continuará trabajando en el perfeccionamiento de las bases para identificar los elementos que dificultan la participación de los procesos en las actuales condiciones de mercado.

Más minutos se tomó el ministro de Energía, Diego Pardow, quien reconoció que este es un proceso que tuvo pocas ofertas, pero instó a que hay que tratar de entender por qué eso ocurrió. “Tanto la señal de precio como la señal del número de participantes es algo que vamos a trabajar”, comentó. Tras la cita, consultado por DF, recalcó que esta fue una “licitación exitosa”. Independiente del número de participantes, dijo, “se consigue adjudicar el 100% de la licitación”.

Según explicó, “lo que uno escucha conversando con los participantes regulares de estos procesos es que en buena medida decidieron no participar por la existencia de riesgos regulatorios que afectaban sus fuentes de financiamiento. Las fuentes de ese riesgo regulatorio, algunas parecieran ya estar solucionadas, simplemente ocurre que no lo estaban al momento de presentar las ofertas”, dijo, apuntando a flancos abiertos en ese momento como la ley de estabilización y el reglamento de potencia.“Ahí hay un desfase temporal que quizás no jugó a favor de la participación en este proceso. Pero no hay que ser autocomplacientes y, más allá de que parte de esas fuentes de incertidumbre ya las solucionamos y este es un proceso que culmina exitosamente, vamos a seguir encontrando oportunidades de mejora y tratando de incentivar la participación”, sinceró.

Alfredo Hott, gerente de comercialización y trading de Enel Generación, dijo que están muy contentos con el resultado: “Somos un off taker natural de estos productos al tener un portafolio tan diversificado. A la competencia quizás le falta trabajar un poquito más en eso y quizás entender un poquito mejor las reglas de la licitación”.

Los análisis

Sobre el resultado en que Enel se erigió como la única ganadora, Daniela Halvorsen, coordinadora del área de riesgo y regulación de Evol services, sostiene que lo ven como “una mala señal en términos de competencia, ya que en estos procesos se busca incentivar nueva inversión y el ingreso de nuevos actores. Sin embargo, vemos que el 100% de la energía se la adjudicó un incumbente con un portafolio que, por lo informado, considera al menos en una parte relevante, generación existente”.

Luigi Sciaccaluga, gerente de desarrollo y nuevos negocios de Plataforma Energía, señaló que se ha cumplido con el propósito de adjudicación a un precio promedio inferior al precio de reserva.