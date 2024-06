Generadoras de Chile y dichos de Acciona: "Las empresas tienen que innovar y no pedir precios administrativos de cobertura"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

“Hay una batalla por tener el control de la generación”. Este fue uno de los dichos que lanzó en Señal DF el director general de Acciona para Sudamérica, Miguel Arrarás, en medio de la difícil situación financiera de algunas empresas renovables.

No solo eso. Emplazó a la asociación de generadoras que respaldaría la nueva propuesta respecto a un mecanismo de subastas que salió al ruedo en la discusión del proyecto de transición energética respecto a los ingresos tarifarios extraordinarios y que desató las críticas de estas firmas. “Es favorable a esta posición y sabemos quiénes son los que dominan a esta asociación”, sentenció.

El director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, salió a responder, asegurando que son un gremio serio, constituido por 13 empresas, donde cada firma tiene un puesto en el directorio, un mismo voto y lo que representan es el consenso de la mesa de su directorio.

“Aquí no hay sistemas de controladores, no controlan unos a otros y tenemos muchos actores de energías renovables. Muchos actores renovables que están liderando la transición energética, que están invirtiendo en Chile, son miembros de la asociación. Tenemos también muchas empresas europeas y ninguna de estas participa de los dichos en esa entrevista”, lanza tajante.

- Arrarás dice que “hay una batalla por tener el control de la generación” y que está reconcentrándose el mercado en muy pocas manos. ¿Cómo reciben esto?

- Más allá de las opiniones, no vemos dónde están las bases objetivas de ese tipo de comentarios. En el último informe de Sustentabilidad del Coordinador Eléctrico de este año, se señala que entre el año 2016 a la fecha tenemos 756 empresas de generación, lo que implica que el parque de generación ha crecido en un 50% en estos años (…) El sector de generación y almacenamiento en Chile ha crecido, se ha diversificado en actores, que están además con proyectos concretos de inversión. El mercado chileno es un mercado sofisticado, donde las empresas lo que hacen es toman decisiones complejas.

- ¿Es una reacción desesperada por la situación que enfrenta la compañía?

- Puede ser… ¿Qué es lo que se hace en un mercado sofisticado? Las empresas innovan, en sus sistemas tecnológicos, en sus sistemas comerciales, en sus sistemas de financiamiento. Eso es lo que tiene que hacer una empresa, un sistema sofisticado como el chileno, y no pedir precios administrativos.

- ¿Acciona no sería una empresa innovadora?

- Estamos viendo que hay otras empresas que están innovando, empresas renovables, incluso empresas que llevan mucho menos tiempo en Chile están innovando más y eso es lo que requiere Chile. Claro que hay dificultades. El sistema de permisos y evaluación de proyectos hay que mejorarlo, pero lo estamos haciendo. La sociedad chilena, las autoridades chilenas y los actores que en verdad quieren innovar están haciendo cosas proactivamente y no pidiendo precios administrativos de cobertura.

- Señala que no hay una base objetiva en cuanto a la falta de competencia, pero en la última licitación de suministro para clientes regulados hubo poca y se adjudicó a un solo actor. ¿Esa no es una mala señal?

- La transición energética tiene un término que es muy interesante: transición. Por lo tanto, es un camino que nos va a llevar a un objetivo. Uno lo que tiene que ver son todos los factores y los que influyen en la última licitación tenemos de muchos ámbitos (…) Hay leyes que estaban en discusión y eso también pudo haber afectado la decisión de muchos actores. Hay que mirarlo en el largo plazo, no en un acto particular.

- ¿Hay una teoría de qué pudo haber fallado en estas empresas?

- En este caso, la carga de la prueba le corresponde a las empresas. Son estas las que tienen que ver qué es lo que hicieron unas que le está yendo bien versus otras que no le está yendo según sus expectativas. Porque también ahí tenemos otro análisis. La aversión al riesgo de una corporación, de una empresa, es distinta a la otra.

- ¿Pero entonces no tienen certeza si es que existe esta crisis?

- Nosotros no estamos viendo una crisis de empresas renovables. Lo que estamos viendo es que hay empresas que están tomando decisiones responsables, ajustando sus modelos de construcción, su parque tecnológico y sus modelos comerciales y a esas le está yendo bien o no le está yendo mal y por eso es que siguen invirtiendo en Chile (…) Es un tema más aislado.

- ¿Lo que hace Acciona y otras empresas es un aprovechamiento al final del día?

- La transición energética en Chile es una política de Estado y una agenda de Estado y, como tal, es una agenda muy transparente. Cualquier actor internacional sabía cuál eran las reglas y la regulación que estaba en juego. Y con esas reglas tomaron las decisiones de inversión y no ha habido ningún cambio paradigmático en estas reglas. Y cuando ha habido, es porque se ha llegado al consenso de que estos convienen (...). A veces podemos coincidir o no, pero el Estado chileno está en una política de transición energética y cambio climático seria y eso es reconocido a nivel mundial.

- Pero más allá de la política, que no se cuestiona en este caso, ¿esta ofensiva es un aprovechamiento y una solicitud de un salvataje?

- Lo que creemos es que las empresas tienen que innovar y no pedir precios administrativos de cobertura por las decisiones que pudieron tomar o no tomar.

- ¿Ustedes plantearon esta propuesta de mecanismos de “subastas”?

- En el proyecto nos centramos en apoyar toda la discusión del sistema de transmisión y también hicimos ver argumentos técnicos que en el caso de Chile las inversiones de almacenamiento iban a ser directamente por los actores de generación y que no se necesitaba una subasta administrativa. En los otros temas, no participamos directamente. (Sobre la propuesta puntual) no la planteamos en el debate, pero sí compartimos los conceptuales que sea no discriminatoria, transparente y que rápidamente se caiga en un sistema de licitación o subasta.

- ¿Ven posible que esta nueva propuesta sea aprobada?

- La Cámara tiene que pronunciarse también sobre los aspectos positivos para la transmisión y vamos a colaborar a que esa discusión no se vea opacada por intereses particulares. Si es un instrumento transversal, no discriminatorio y que tienda rápidamente a entrar en un sistema que se pueda subastar por los interesados, por los legítimos interesados, tiene valor. Si es un sistema que solo ve el interés de un actor en desmedro del bienestar del sistema o de los clientes, se ve más difícil.

- ¿Hay temor que al final las autoridades otorguen algún tipo de ayuda a estas empresas?

- Confiamos en que las autoridades chilenas van a siempre poner por delante los principios para hacer que el sistema tenga un bienestar y no van a tomar la decisión de cambiar una ley o una normativa pensando en el interés de una y un solo actor. No se ve razonable que se cambie una normativa en favor de cualquier actor en desmedro del bienestar común de la sociedad chilena, que necesita tener un beneficio de la transición energética.