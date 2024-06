Miguel Arrarás: "Hay una batalla por tener el control de la generación"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Acciona Energía fue una de las primeras compañías 100% renovables que aterrizó en Chile, movidos por el impulso de las energías limpias y que a poco andar transformó al país en un referente de expansión de ERNC en el mundo. Hoy miran con distancia esa época.

Miguel Arrarás, director general de Acciona para Sudamérica, hace un duro análisis de lo que está pasando en la industria energética. Desde 2022 las renovables están pasando por una situación financiera compleja, que no es ajena a Acciona.

Este tema llegó a tanto el año pasado, que escaló a la cúpula de la Comisión Europea. Su presidenta Úrsula von der Leyen, vino a Chile y le pidió al ministro de Energía y al Presidente Gabriel Boric que se resolvieran la crisis.

"Nuestra capacidad de inversión no es infinita y hoy Chile ha perdido atractivo".

A un año de ese hito, el ejecutivo español señala que la situación lejos de mejorar "ha empeorado".

Este reclamo será planteado al mandatario chileno la próxima semana, en el marco de la gira que inicia mañana a Alemania. "Asimismo, a principios de julio viene la comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, y la Comisión Europea nos está reclamando información por este tema", confidencia.

Advierte que hay grupos de presión, liderados por las empresas incumbentes que no quieren que la situación financiera de las renovables se estabilice.

Un año sin muchos avances

- Hace un año la presidenta de la Comisión Europea visitó Chile ¿ ha habido algún cambio en la situación financiera de las compañías?

- Bueno, la situación sigue muy parecida porque han cambiado muy pocas cosas y poco relevantes. Se nos ha retirado los pagos irracionales que hacíamos por las emisiones de las compañías que producían con combustibles fósiles. Se ha aprobado la Ley de Estabilización de Tarifas, que nos va a permitir a todas las compañías empezar a facturar el precio real que tenemos por la producción de energía y que pone ya coto a los incrementos de deuda de los clientes con las generadoras y establece unos periodos ya fijos máximos en los que deberíamos cobrar el dinero que se nos adeuda.

Y por otra parte, el ministro cumplió su promesa de proponer una nueva ley del segundo tiempo de la transición que está en este momento en tramitación en el Senado. Es una ley que en principio tenía algunos mecanismos interesantes, pero va tarde.

- En términos prácticos estos atrasos, ¿cómo están afectando la situación financiera de las compañías renovables?

-No ha mejorado. Este primer trimestre del año hemos tenido un 250% más de curtailment (reducción) que los mismos meses del año pasado. Seguimos cobrando a precio cero la inmensa mayoría de las zonas en las que producimos, con lo cual seguimos teniendo una situación financiera muy delicada.

Ha habido compañías que han tenido que renegociar casi todos sus contratos con los bancos, eso no supone más que aplazar la deuda pagando un mayor costo financiero. Nada más. No ha cambiado nada, ha ido empeorando.

- ¿Y la situación particular de Acciona, cómo está?

- Nosotros tenemos una situación difícil. Tenemos una situación igual que el resto. Perdemos mucho dinero. La ventaja es que tenemos un grupo sólido, con una matriz sólida y nos están soportando. Estamos aguantando en el país porque creemos de verdad en la institucionalidad de Chile y que esto más temprano o más tarde, debe resolverse. Pero estamos en una situación financiera delicada.

-¿Cuánto tiempo más pueden aguantar?

-Somos una compañía de muy largo aliento. Llevamos 30 años en Chile y pretendemos seguir por mucho más tiempo, pero no podemos aguantar eternamente, necesitamos sobre todo ver señales y en ese sentido la redacción inicial, por ejemplo, del proyecto de ley del segundo tiempo del ministro, que no nos soluciona completamente la situación porque no entra a los precios cero y la falta de líneas de transmisión, pero mitiga cuando menos los grandes desacoples en algunos años, como el 2022. La ley aborda un seguro que, en los años en los que eso sucediese, se mitigarían las pérdidas incrementales que tenemos. Pero la ley no aborda el problema fundamental que son los precios cero.

-Pero el ministro tuvo que firmar un compromiso de que cambiará lo que dice el proyecto respecto a los ingresos tarifarios extraordinarios.

-Bueno, hay algunos grupos de presión que están empeñados en que el reparto de los ingresos tarifarios extraordinarios se lleve a un mecanismo de subastas, que es una aberración conceptual.

El reparto extraordinario es para aquellas empresas de renovables que han traído la competitividad al mercado, que han bajado los precios y que en un momento puntual pueden estar en problemas. Eso no tiene ningún sentido que se subaste.

-¿Por qué?

-Es como pretender que deben subastarse las becas escolares. Las becas escolares no hay que dárselas a quien esté dispuesto a pagar por ellas, sino a quien de verdad las necesite y que cumplan los requisitos. La actividad económica de las empresas que invertimos no puede estar basado en apuestas y en juegos.

-¿Quiénes son esos grupos de presión, por qué lo hacen?

-Bueno, hemos visto que algunos think tank del mercado han estado insistiendo en esto y son los que han conseguido introducir en la Comisión de Energía esta propuesta.

-¿Cuáles son los intereses que están tras estos think tanks, son intereses empresariales?

-Sin duda.

-¿Quiénes son, otras generadoras como Colbún y Aes, por ejemplo?

-Sabemos que la asociación de generadoras es favorable a esta posición y sabemos quiénes son los que dominan a esta asociación.

- ¿Pero a ellos en qué les puede afectar que se cambie la ley? ¿Qué buscan detrás de eso?

- Bueno, creemos que hay una batalla por tener el control de la generación. Porque en realidad las empresas incumbentes de esto no reciben nada, solo pretenden que las empresas que estamos en dificultades no recibamos una ayuda en ese momento.

Pero aquí me gustaría resaltar que en realidad a quien se está ayudando no es a las empresas, es al país, es a los consumidores, es a la señora Juanita. Las empresas de renovables hemos introducido precios mucho más baratos en las licitaciones de distribuidoras que las que existían cuando nosotros no podíamos competir. Hoy el precio que están reflejando los contratos con distribuidoras de las empresas de energías renovables, es la mitad del precio medio de las empresas de combustibles fósiles. Si nos caemos, y algunas ya han caído, el resto tenemos que asumirlo y se desplaza hacia precios mucho más caros que acaba pagando la señora Juanita. Y eso es lo que trata de mitigar el reparto de los ingresos extraordinarios. El darles algo de aliento en los momentos difíciles a esas empresas para que aguanten.

-¿Está diciendo que si desaparecen las renovables habrá un alza inmediata en los precios y que no habrá licitaciones a precios competitivos?

- Ya están empezando a pasar las dos cosas que dice. En la última licitación de distribuidoras, en realidad sólo se han presentado cuatro empresas frente a 20 de la anterior, o sea, cinco veces menos. Está desapareciendo la competencia, está reconcentrándose el mercado en muy pocas manos. La licitación solo la ha ganado una empresa incumbente, con activos ya existentes, una buena parte de ellos fósiles y, lo más importante, a un precio que es el doble de la subasta anterior. Esto significa que Chile aseguró a futuro un paquete de energía al doble de lo que le costó hace dos años.

Ojo, el gran problema es que nosotros, los renovables, cobramos cero por la energía que producimos, pero el cliente final no se beneficia de esto. Los clientes finales no compran energía a precio cero, retiran de la red energía a precio cero las generadoras fósiles que luego le venden esa energía a los clientes libres y regulados, siendo dichas empresas los únicos beneficiados por esta distorsión.

-¿Entonces, todas esas promesas que se hicieron en el año 2015 que los precios caerían no era verdad?

- Era verdad. Eso ha sucedido. Las empresas de energías renovables hemos introducido mucha competitividad y han bajado mucho los precios. Licitaciones anteriores estaban por encima de US$ 100 el megavatio hora y las últimas licitaciones estuvieron en torno a US$ 30. Eso ha sucedido. Lo que pasa es que ahora, como no se ha acompañado con la gran promesa de transmisión de nodo único, y como tenemos una legislación muy obsoleta, las empresas renovables estamos sufriendo mucho.

Algunas han caído, sus proyectos han sido comprados por empresas del sector de energía fósil o incluso por fondos de inversión extranjeros y los precios están repuntando. Se está reconcentrando el mercado en pocas empresas que van a volver a tener una posición mucho más dominante y van a manejar los precios. Ya está pasando. Ya no es una hipótesis, no es una elucubración, acaba de pasar hace pocas semanas.

-Ustedes pidieron la revisión de los precios de los contratos de suministro de energía y potencia y la CNE se los rechazó, ¿Qué pasará ahora?

-Seguimos convencidos de que tenemos derecho a que se nos revisen los contratos. Era una cláusula que existía en los contratos, en la que si se producían distorsiones en nuestro valor económico, que no dependían de nosotros y que eran impredecibles, teníamos derecho a reclamar esa revisión de precios que es al alza o a la baja, es bidireccional.

Vamos a seguir insistiendo con ello. La siguiente instancia es el panel de expertos, estamos preparando ya nuestra reclamación.

-Dada la situación financiera, ¿Acciona ha tenido que hacer alguna modificación de contrato, botar contratos?

-Bueno, nosotros dentro de la situación financiera delicada que tenemos, hemos tenido que explorar todas las posibilidades legales que teníamos. Vamos a hacer todo lo posible para que el aguantar en este mercado, sea lo menos doloroso posible para nuestra compañía. Es nuestra obligación como gestores.

“Los incumbentes defienden su negocio”

-¿Cómo están viendo la actuación de los incumbentes?

-Bueno, los incumbentes están defendiendo su status quo, su negocio. Están teniendo años extraordinariamente buenos frente a años extraordinariamente malos de las renovables. Por eso están tomando esta posición los incumbentes y por eso la transición energética que solo se va a hacer si es a través de las renovables, no puede quedar ni en manos, ni al ritmo que los incumbentes decidan.

-¿Ustedes creen que ellos pueden retrasarla?

-Lo están retrasando. ¿Por qué? Porque las empresas que no consiguen aguantar acaban quebrando o entregando las plantas que son compradas a precios de saldo y ellos van tomando control del mercado.

Ellos quieren seguir siendo los actores dominantes en el mercado y no les gusta la competencia, quieren asfixiarla.

Chile ha perdido atractivo

- En la junta de accionistas de Acciona Energía realizada este jueves, Rafael Mateo identificó como mercado de crecimiento a Australia, Sudeste Asiático, Sudáfrica, República Dominicana. No dijo nada de Chile. ¿Se están paralizando los planes de inversión?

-Nosotros seguimos pensando que Chile es un país de futuro, estable, confiable. Esperamos que más temprano que tarde esta distorsión que existe se arregle, pero nuestra capacidad de inversión no es infinita y hoy Chile ha perdido atractivo. Es lo que le transmitieron la banca europea a los ministros hace unos días.

- Mirando para atrás, ¿dónde está el pecado capital del sistema eléctrico chileno que se supone que era exitoso e innovador?

-Fue exitoso porque Chile fue de los primeros países del mundo que apostó por una transición del modelo energético hacia un modelo más libre en carbono. Y fue exitoso porque las empresas de energías renovables invertimos, creímos lo que nos prometió el gobierno de Chile, la gran promesa de que iba a haber transmisión. Y ese es uno de los grandes problemas que ha tenido Chile que la necesaria infraestructura habilitante para descarbonización no ha seguido el ritmo de la inversión en renovables.

Nosotros nos pusimos manos a la obra inmediatamente y quienes tenían que planificar y aprobar las líneas eléctricas no lo hicieron. Y ese es uno de los grandes pecados. El otro gran problema es la legislación obsoleta. Hay que cambiar la legislación. Y esas dos cosas juntas hacen que estemos sufriendo.

PMGD: "Desarrolladores locales y extranjeros han pervertido el modelo"