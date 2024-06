Gobierno publica decreto que descongela las tarifas de distribución y gatillará la primera alza efectiva en próximas boletas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un efecto inmediato y que se reflejará en las próximas boletas es el alza por el descongelamiento de las tarifas de distribución eléctrica. Esto, ya que tras años de espera, el 7 de junio se publicó en el Diario Oficial el decreto del Valor Agregado de Distribución (VAD) 2020-2024.

Sobre la primera alza efectiva que se materializará en las próximas boletas, al descongelarse las tarifas de distribución, desde el Ministerio de Energía señalan que este decreto estaba considerado en los cálculos y que a partir de éste se harán efectivos aumentos en las cuentas de electricidad de clientes residenciales que bordearían entre un 5-6% a nivel promedio nacional.

Eso sí, ratifican expertos, los clientes comerciales e industriales enfrentarán mayores alzas. Asimismo, cabe recordar que este proceso acarreará reliquidaciones.

Desde su gira en Alemania, el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a las subidas que vienen. Aseguró que es importante tener en cuenta que las alzas tienen su origen en el congelamiento de precios durante la pandemia. Por lo tanto, recalcó, “tienen que ocurrir”. “Estas alzas son necesarias para el funcionamiento del sistema. No pueden seguir esperando. Llevan esperando casi cinco años y durante todo este tiempo la deuda simplemente crece y hace más difícil enfrentarla hacia el futuro”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que, “si no hubiera mediado la ley de estabilización, lo que tendríamos que haber materializado son alzas mucho más significativas, especialmente para grupos de clientes de alto consumo, pero no necesariamente de alto poder adquisitivo como las APR o los almacenes de barrio, a quienes durante mayo tendríamos que haber duplicado sus cuentas para volverlas a duplicar hacia fin de año”. De este modo, añadió, “esta ley de estabilización no evita completamente las alzas, pero las gradúa, las disminuye y las pospone en el tiempo”.

Consultados, desde Empresas Eléctricas indican que la publicación del decreto “es un hito relevante en un proceso tarifario que presentaba más de tres años de atraso en su aplicación, y representa un paso más en el proceso de normalización tarifaria del sector”.

El gremio explicó que el cálculo de las tarifas de distribución es un proceso que está regulado en la Ley General de Servicios Eléctricos, y debe desarrollarse cada cuatro años por la Comisión Nacional de Energía (CNE). “Este proceso, que se inició a comienzos de 2020, es el primero que se elabora considerando las modificaciones introducidas en 2019 por la Ley 21.194, también conocida como Ley Corta de Distribución”, dijeron. Y complementaron: “Este hito permite actualizar las tarifas de distribución, las que se encontraban congeladas desde 2019, entregando así las señales regulatorias necesarias para un correcto funcionamiento del sector”.