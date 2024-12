Pardow le pone presión a la industria: "La medición inteligente, el soterramiento rural, son cosas que deberíamos encontrar una manera de hacerlas más rápido"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Con el objetivo de abordar diversos temas que ocupan la agenda del sector de energía y en especial la tramitación en la Cámara de Diputados del proyecto del subsidio eléctrico, la comisión de Minería y Energía del Senado recibió este miércoles pasado el mediodía al ministro de Energía, Diego Pardow, quien entregó importantes señales respecto a los quehaceres de la cartera.

Ante una consulta del presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, Pardow recalcó que como siempre el Ejecutivo está disponible a avanzar en la reforma a la distribución eléctrica y sinceró: "Hay algunos temas, y en eso hemos ido avanzando lentamente de todas maneras, nos gustaría que hubiera una reacción más rápida de parte de la industria, pero entendemos que también hay dificultades entre ellas para ponerse de acuerdo, que al menos algunos de los temas fueran abordados de manera prioritaria. En particular, la medición inteligente, el soterramiento rural, son cosas que deberíamos encontrar una manera de hacerlas más rápido que esperar una reforma integral".

Lo anterior, destacando que sin perjuicio de eso el proyecto de subsidio eléctrico tiene algunas normas sobre calidad de servicio y procesos sancionatorios (permitiendo, por ejemplo, los planes de cumplimiento).

Pardow enfatizó que se está tratando de trabajar, pero la posibilidad de avanzar en medición inteligente y soterramiento rural "es ahí donde uno debería cifrar esperanzas de que las cosas al menos haya un cambio significativo, perceptible en la calidad del servicio".

Al respecto, el senador Castro planteó pensar en un seminario en la primera quincena de enero en Santiago para conversar más de transición y reforma a la distribución.

Los asistentes también abordaron los extensos cortes de luz que se gatillaron en agosto. Al respecto, el secretario de Estado precisó que están cursadas multas a la empresa del orden de US$ 35 millones, las que están en su proceso administrativo correspondiente. En tanto, sobre el proceso de caducidad a la concesión a Enel, dijo que este está en su segunda etapa.

Según explicó, el informe técnico que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) incluye un informe de auditoría independiente que fue encargado al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago. "Son ellos los que están haciendo este informe independiente que entiendo que lo van a entregar a fines de este mes y que eso va a arrojar luces también sobre el desempeño de la compañía", precisó Pardow.

Asimismo, la autoridad comentó que SEC fue muy clara y que las solicitudes de Estado anormal agravado, que era lo que había solicitado como excusa de cumplimiento Enel, fueron rechazadas. "Enel lo que hizo fue reclamar a tribunales que la decisión de la Superintendencia es ilegal y arbitraria. Obviamente el Ejecutivo no comparte esa decisión, pero impugnar judicialmente esa resolución administrativa es parte de los derechos que tiene una distribuidora eléctrica", añadió.

La crítica a los techos solares en proyecto de subsidio

Junto con adelantar que el 18 o 20 de diciembre se promulgará la ley de transición energética y que ya están trabajando en la implementación reglamentaria, el ministro de Energía reiteró que tienen una nómina del orden del 1.9 millón de personas en el marco de la postulación al subsidio eléctrico. "Tenemos, conforme al reglamento, una postulación pendiente en abril y otra en mitad de año porque son dos postulaciones anuales. Y eventualmente una postulación extraordinaria dependiendo un poco de lo que ocurra con el proyecto de ley de financiamiento de la expansión del subsidio", comentó.

Sobre mejoras que quedan pendientes para el aprendizaje de los siguientes procesos de postulaciones, mencionó -entre otras medidas- una campaña para avanzar en la automatización del beneficio y la entrega de credenciales de "asesoría ciudadano" a funcionarios de municipios para que puedan realizar solicitudes del beneficio sin necesidad de clave única.

Este último aspecto levantó la alerta de la senadora Luz Ebensperger quien replicó: "Me preocupa en año eleccionario, se lo digo francamente, su asesor ciudadano. Usted decía que era un poco para ayudarlos a hacer las postulaciones cuando no tienen clave única". Según explicó, hace unos pocos años el Registro Civil informó que alrededor de 14 millones de chilenos ya tenían la clave única, por lo que "no sé qué tan importante o qué tan barrera real sea el no contar con la clave única. A lo mejor la gente la perdió, se le olvidó. A lo mejor hay que ayudarla, pero lo que hay que fortalecer es que las personas tengan su clave única, la utilicen y la protejan".

En esa línea, solicitó a la comisión -lo que aprobado- oficiar al Registro Civil para saber cuántas personas hay con clave única y así conocer bien la labor de este asesor ciudadano "y que no se convierta en año eleccionario en un operador como Viejito Pascuero recorriendo Chile".

Ante la crítica, Pardow indicó que han tratado todo el tiempo de que esto sea una política de Estado, entendiendo que llega hasta 2027. "Obviamente es una preocupación atendible y la manera en que se me ocurre que podemos darle conducción a esa preocupación es incluyendo una forma de reporte obligatorio. Obviamente ese reporte lo puedo comprometer a nombre del Ministerio, hacerlo igual, pero para que quede en la ley y lo asuman los siguientes liderazgos que tomen esta cartera", dijo.

Un aspecto que también recogió la senadora Ebensperger fue la propuesta de paneles solares. "No tengo problemas con los paneles, pero sí es un tema que está fuera de la idea matriz del proyecto del subsidio", reconoció. A su juicio, "si bien hay que legislar sobre eso, hay que potenciarlo, no sé si se requiere ley, el propio Ministerio hoy con las herramientas administrativas que tiene, las puede potenciar (...) Pero me gustaría que se hiciera como corresponde y no esperar, porque uno siente al final, y se lo digo con el mayor de los respetos y con seriedad, es como el conejo bajo la manga que sacó frente a la muy baja postulación".

Y añadió: "Frente a la magnitud de los recursos que se buscaban obtener para financiar el llegar a los 4,7 millones (...), se empiezan a meter otras cosas que no están dentro de la idea matriz del proyecto, aunque pueden ser necesarias. Pero me parece a mí que es importante respetar las normas de cómo se legisla".

Pardow se defendió en que esta es una política que el Ministerio ya implementa, por lo que para implementarlo no necesitan una habilitación legal: "El tema es de recursos. Queremos destinar más recursos a este tipo de iniciativas".

Asimismo, ahondó que el Ejecutivo está convencido de que los pilares de recaudación que está proponiendo no tienen un efecto permanente en la industria. Detalló que "la Bolsa PYME son de $ 100, uno, de $ 100 de ingresos regulados. Obviamente esto afecta a las grandes generadoras". Y añadió que "nueve de cada $ 10 van a seguir llegando a los medios de generación distribuida y uno de cada diez es lo que vamos a destinar a este tipo de mecanismos. El pilar PMGD, después de las indicaciones, supone del orden de los $ 50.000- 70 mil millones".

Y planteó: "La pregunta que uno tiene que hacerse es bien sencilla. ¿Quiere financiar 150-200 de estas soluciones? ¿Sí o no? Y esa es una discusión que obviamente intuyo que vamos a tener diferencias y es legítimo que así sea. Algunas de esas diferencias las podremos solucionar conversando y en otras tendremos que votar (...) Pero lo que sí es necesario es que para poder destinar parte de estos fondos necesitamos una modificación legal".

Y remarcó que esta es una iniciativa de la bancada de diputados del Partido por la Democracia -que no fue una sorpresa porque se habló en el trabajo prelegislativo- que les pareció razonable y se incluyo en este proceso de indicación.

Sin embargo, Ebensperger volvió a la carga: "Decía que es muy poco lo que se se va a destinar a paneles. Pero pareciera que para el ministro una expropiación chiquitita no es una expropiación. Los conceptos son los mismos siempre, sea chico o grande".

Alzas en las cuentas de la luz de enero

En tanto, Pardow también abordó las alzas en las cuentas de la luz. Sobre el aumento que se materializará en enero, enfatizó que es más baja que la que habían anticipado en junio, ya que se el dólar de referencia era de $1.050 y la segunda mitad de este año, más allá de lo que ha pasado en las últimas semanas después de la elección en Estados Unidos, el tipo de cambio estuvo más bien cerca de los $ 900.

"Eso significó que un alza que más bien era esperada del orden del 20% va a ser más bien del 9% a nivel residencial como promedio nacional. Y en el caso de los sectores de mayores consumos -pymes, comercio- será de menos 4%. Eso es lo que debería ocurrir en enero. Como siempre, los precios de energía se ven afectados por el tipo de cambio y en este caso la coyuntura del tipo de cambio fue favorable", destacó.