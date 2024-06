SEC inicia investigación para identificar responsabilidades tras masivo corte que afectó a más de 400 mil clientes en Santiago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un corte masivo de electricidad afectó a varias comunas de la Región Metropolitana (RM) desde la madrugada de este jueves, dejando a más de 400 mil personas sin suministro eléctrico, situación que rápidamente fue reportada por diversos usuarios en redes sociales y que se ha ido normalizando con el correr de las horas.

La interrupción del suministro eléctrico en sectores de la RM se produjo a las 00:04 horas tras una falla en la línea de 110 kV Florida-Ochagavía, afectando los consumos de las Subestaciones Macul, Santa Elena, San Joaquín y Club Hípico. Minutos después de ocurrido el "apagón", Enel informó que la línea involucrada es propiedad de una empresa ajena y que afectó el suministro eléctrico de alrededor de 450 mil clientes de Enel Distribución.

"Se están realizando coordinaciones con la empresa de transmisión para reponer el servicio de los clientes", sostuvo, agregando que la causa "aún se encuentra en investigación".

De acuerdo a las primeras informaciones, se habría tratado de la caída de un árbol sobre una línea de alta tensión, en el sector de Tobalaba con Lo Cañas, en la comuna de La Florida.

Cerca de las 02:00 horas, el Coordinador Eléctrico, organismo que supervisa la operación del sistema, detalló que la interrupción causó una pérdida estimada de 260 MW de consumos, equivalente a un 10% de la demanda de Santiago. "Hay al menos una estructura del sistema del sistema de transmisión comprometida y la empresa propietaria realiza evaluación en terreno para proceder con recuperación de los consumos afectados", precisó.

Además, el organismo indicó que "las causas de este corte del suministro serán investigadas y analizadas de conformidad al protocolo previsto por este tipo de contingencias, habiéndose informado de su ocurrencia a la autoridad pertinente".

Reposición del servicio

A las 07.29 horas de la mañana de este jueves, según las cifras reportadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), hay 1.559 clientes en la Región Metropolitana sin suministro. En el desglose, 1.099 de ellos corresponden a la comuna de Puente Alto.

Según consignó Emol, la delegada presidencial de la RM, Constanza Martínez, el subsecretario de Energía, Luis Felipe Ramos y la superintendenta de Energía y Combustibles, Marta Cabeza, se reunieron en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

De acuerdo al medio, Martínez informó que se pudo reponer el suministro cerca de las cinco de la mañana. "Sin embargo, vamos a estar trabajando durante las jornadas que vienen para poder determinar qué es lo que sucedió durante esta noche, pero también posibles responsabilidades y compensaciones a todos los clientes", añadió.

En esa línea, a las 07.33 horas, el Coordinador Eléctrico informó en su red social X que a las 04.20 horas se logró normalizar el 100% de los consumos afectados de la RM.

Responsabilidades involucradas

Tras ser superada en parte la emergencia, ya que se repuso el suministro eléctrico pero aún se trabaja en la zona de la falla, la atención está puesta en torno a las responsabilidades que tendrían la empresa eléctrica y/o la casa de estudios en lo ocurrido.

La superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, explicó que, en principio, la razón de la interrupción "se debería a la caída de un árbol de grandes dimensiones en el tendido de las líneas de transmisión" que pertenecen al grupo Saesa. La autoridad recalcó que, como Superintendencia, han iniciado la investigación para identificar cuál fue la causa de esta afectación y "adicionalmente queremos identificar si hubo una contravención a la normativa vigente". En el caso que se comprobara este último escenario, dijo, "la empresa se expone a un proceso administrativo que puede concluir con multas".

Mientras, el ministro de Energía, Diego Pardow, indicó que las empresas eléctricas tienen la responsabilidad de mantener despejada la arboleda que pueda prolongarse sobre la línea y, además, tienen la obligación de mantener despejadas esas franjas de seguridad.

En este caso particular, precisó que "el árbol estaba en una propiedad privada, de una casa de estudios, que si en definitiva no estaba dentro de esa franja, la responsabilidad es del dueño, el privado, en la mantención de la arboleda, como corresponde". Y añadió que "va a depender de si ese árbol en particular tenía que estar dentro del plan de manejo de la empresa eléctrica, o bien es responsabilidad del dueño del predio, en este caso una casa de estudios", explicó.

Esta tarde, en una declaración de STM, del grupo Saesa, la firma dijo lamentar las molestias ocasionadas e informaron que, inmediatamente ocurrida la falla, "nuestros equipos en terreno atendieron el problema, logrando reponer cerca de las 4.30 horas la totalidad del suministro".

Y agregaron: "Nuestros esfuerzos estarán centrados en la reparación de la infraestructura. Estas operaciones no afectarán el suministro eléctrico de los clientes, ya que la torre está desenergizada, producto de las maniobras de reposición del servicio que efectuamos".