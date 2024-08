Sernac a CGE: "Nos parece impresentable que una empresa pretenda lavarse la cara respecto de una evidente responsabilidad"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El director del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, arremetió duramente este miércoles contra CGE ante la negativa que han tenido públicamente de acogerse a un Procedimiento Voluntario de Compensación (PVC).

Si bien vence el viernes el plazo para que la firma responda el oficio enviado por la entidad para iniciar ese camino, en conversación con CNN Chile, la autoridad respondió a los dichos de la empresa que apuntan a que se compensará más bien caso a caso y con boletas en mano.

"Nos parece impresentable que una empresa, además con las declaraciones de sus ejecutivos, pretenda lavarse la cara respecto de una evidente responsabilidad en la tardanza en la reposición del servicio y otras obligaciones que han tenido", lanzó.

CGE hace balance tras lograr reposición total del suministro y entrega sus "excusas y disculpas" por la demora

Herrera aseguró que "ellos lo que han hecho es autofelicitarse también por el buen desempeño que han tenido respecto supuestamente de la reposición del servicio y lo cierto es que han pasado ya 12 días respecto de eso (...) y está pidiendo excusas, disculpas, pero eso no es suficiente". Esto último, aludiendo a un comunicado emitido ayer en que la empresa hace un balance de la emergencia tras reponer el servicio.

La autoridad fue enfática -tal como aseguró ayer en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados- respecto a que se ha hecho una declaración unilateral que no ha sido validada por el Sernac: "No sabemos a qué criterio corresponden y no sabemos por qué está imponiendo esos requisitos".

Consultado por cuál sería en promedio la restitución en dinero de los clientes de Enel afectados, considerando que ha sido la única que ha acogido un PVC, Herrera señaló que "esa compensación tiene que basarse en ciertos principios y criterios".

Según explicó, a propósito de los eventos de mayo, la entidad avanzó con la empresa en un principio de acuerdo que tiene que ver con la estructuración de una propuesta sobre la base de tramos de afectación. En ese caso, por ejemplo, en un corte que duró dos días, el promedio de restitución para los consumidores de ese tramo era aproximadamente de $40 mil.

En esa línea, si se proyecta eso para cuatro, seis o hasta 12 días -dijo- "por supuesto que estamos hablando de cifras muy importantes". Sin embargo, Herrera advirtió que también han establecido que "no es el mismo contexto del corte que ocurrió en mayo".

"Aquí hay una afectación mucho más grave y además es una reincidencia por parte de las empresas respecto de no generar una reposición adecuada que hace que, particularmente los tramos más altos, requieran una compensación no proporcional, sino más bien exponencial respecto de lo que ha sido la afectación de su vida", recalcó.

Y reafirmó: "Si estamos hablando de 10, 12 días, estamos hablando de cifras muy significativas".

Plazos de un PVC versus una demanda colectiva

En cuanto a los plazos en juego, Herrera aseguró que un PVC es más ágil. Por ley, este tiene un plazo máximo de tres meses que se pueden prorrogar por otros tres. Sin embargo, la autoridad sostuvo que, ya habiendo sentado las bases con Enel respecto de los montos y el modelo compensatorio, quieren avanzar mucho más rápido para que a más tardar en dos meses exista un modelo compensatorio en que estén de acuerdo más allá de los tecnicismos que posteriormente hay que fijar en una resolución.

Una vez alcanzado el acuerdo, la entidad detalló que lo entregaría a la justicia en un trámite rápido para luego proceder a la etapa de implementación. "El proceso de implementación propiamente tal debiese ser en un mes o quizás algo más. Todo depende también de los montos compensatorios y las modalidades de pago", estimó.

De esta manera, Herrera calculó que esperan demorar como máximo dos meses en lograr un acuerdo y la implementación debería tardar un mes.

En tanto, en el caso de una demanda colectiva, puntualizó que "ahí evidentemente los tiempos judiciales son tiempos que no dependen directamente del Sernac". Sobre esta materia recordó que se han visto casos emblemáticos como el juicio que iniciaron contra SCA a partir de la colusion del papel que duró ocho años con "acciones absolutamente obstruccionistas y dilatorias por parte de la empresa".

Por esto, advirtió que en este caso "podría llegar a durar un plazo de esa naturaleza". Eso sí, destacó que "hay muchos casos también que, habiendo demandado nosotros y transcurrido un par de años, las empresas se acercan a alcanzar un acuerdo conciliatorio en el marco del juicio".

Sobre si sigue sosteniendo que es un buen negocio dar un mal servicio, como lo señaló en CNN en otra oportunidad, Herrera concluyó que "en algunos casos sí". ¿En el caso de las distribuidoras eléctricas?, fue consultado. "Si el modelo regulatorio con todo lo que se ha comentado, yo creo que sí", respondió.