Agrosuper invertirá US$ 180 millones este año y planea aumentar producción de salmón

El grupo Agrosuper, ligado a la familia Vial, revirtió las pérdidas por US$ 55,8 millones del primer semestre de 2023 y en el mismo período de este año reportó ganancias por US$ 93,4 millones. Esto, con una caída de un 0,6% en los ingresos, que bajaron a US$ 2.142 millones en la primera mitad del año.

Posterior a la entrega de los resultados, en una llamada con inversionistas, los ejecutivos de la compañía afirmaron que para el presente ejercicio estiman aumentar sus inversiones hasta los US$ 180 millones, frente a los US$ 120 millones de 2023.

“Invertiremos más que el año pasado, y el próximo año creo que será más que este. Nuestra idea es crecer en el negocio que estamos realizando”, afirmó el gerente de Administración y de Finanzas Corporativo de Agrosuper, Felipe Sepúlveda.

Señaló que en el segmento de los pollos tendrán más foco, idea que complementó el gerente de Desarrollo Corporativo, Vasco Grigolo, asegurando que la inversión estará concentrada en esta área con el objetivo de aumentar su capacidad de producción.

Adicionalmente, en cuánto al segmento salmón, Sepúlveda señaló: “Tenemos la posibilidad de aumentar nuestra producción, porque tenemos suficientes concesiones, y nuestra idea es aumentarla en los próximos dos años”.

Esto, luego de que en diciembre pasado AquaChile -filial de Agrosuper, la salmonera más grande del país- lograra un acuerdo público-privado con el Ejecutivo para relocalizar cinco concesiones acuícolas que operan dentro o cerca de áreas protegidas.

Cabe destacar que la compañía señaló que, en el desglose de los resultados, las ventas del segmento de carnes cayeron un 6,3% con respecto al año anterior, a US$ 1.235 millones; mientras que en el acuícola subieron un 9,5%, a US$ 881 millones.

Sumado a esto, en términos del desempeño del negocio, Sepúlveda afirmó que “los buenos resultados y el menor costo de los granos nos permitió mejorar nuestra situación financiera, pudiendo también reembolsar US$ 100 millones de deuda senior que esperamos para el resto de 2024 continuar la transición hacia una normalización de nuestros márgenes”.

El cierre de China

“En materia de exportaciones, todos los mercados están operando normalmente y solo China permanece cerrado en el área avícola”, sostuvo Sepúlveda.

Desde el 13 de marzo de 2023 que el gigante asiático se mantiene cerrado para la carne de ave proveniente desde Chile luego de que se detectaran casos de influenza aviar. Hasta la fecha, pese a las gestiones de empresas, gremios, autoridades, y a que el país fue declarado libre de gripe aviar en agosto del año pasado, todavía no hay señales para su apertura.

Esta situación no mantiene indiferente a la mayor exportadora avícola del país dado que China es el tercer mercado de exportación de pollos y pavos para la compañía, después de Estados Unidos y México.

El ejecutivo estimó que el impacto de esta situación se acerca a los US$ 25 millones por año de menos ingresos.

Desde Agrosuper explicaron a DF que el cierre de este país representa alrededor de 10% menos de utilidad, y que para disminuir ese impacto, han explorado nuevos países y potenciado el mercado local.