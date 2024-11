Agrosuper revierte las pérdidas y reporta una fuerte caída de la deuda financiera

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Agrosuper reportó ingresos por US$ 3.130 millones a septiembre de este año, lo que supone un caída de 0,2% respecto al mismo periodo del año pasado. Por su parte, la empresa ligada a la familia Vial reportó ganancias por US$ 196,9 millones, dejando atrás las pérdidas por US$ 78,1 millones en los tres primeros trimestres de 2023.

“Lo anterior se explica principalmente por la recuperación de los márgenes del segmento carnes tras el término del brote de influenza aviar en el país y la baja en los costos de las materias primas”, explicó la empresa en su análisis razonado

En el segmento acuícola, se evidenció en el periodo un aumento en la oferta de salmón atlántico en el hemisferio norte, “lo que llevó a una reducción de los márgenes, mientras que, en el sentido opuesto, el salmón del pacífico ha mostrados un alza en sus márgenes debido a la paulatina diversificación de mercados”.

Agrosuper destacó que los resultados acumulados a septiembre de 2024 permitieron que la deuda financiera neta disminuyera un 32% con respecto al cierre de 2023, llegando actualmente a US$ 848 millones, con una relación deuda financiera neta sobre Ebitda de 1,5 veces.

Transformación productiva

La entidad también destacó que en el tercer trimestre, la compañía tomó la decisión de ejecutar una transformación productiva en el negocio del pavo, que tiene como objetivo adaptar las operaciones de este producto para la crianza de pollo.

“Este proceso responde a distintos factores que han impactado al negocio, principalmente, la disminución del consumo mundial de pavo -por cambios en los hábitos de los consumidores- y los brotes de influenza aviar a principios de 2023, los que llevaron al cierre de importantes mercados de exportación como China y Europa. Este plan consiste en una migración gradual de la producción que se irá ejecutando en la medida que se vayan obteniendo los permisos sectoriales y que no contempla el cierre de instalaciones sino la reconversión de estas mismas. Al mismo tiempo, considera la capacitación de los colaboradores para nuevas funciones, proceso que ya se encuentra en curso”.