Airbus mantiene apuesta por Chile: “Confiamos y queremos seguir creciendo en el país”

El presidente de Airbus para América Latina y El Caribe, Arturo Barreira, formó parte de la delegación del fabricante de aviones francés que asistió al encuentro anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), este año, con sede en Estambul, Turquía.

Durante la ocasión, Barreira conversó con Diario Financiero acerca del momento de recuperación post pandemia que atraviesa la industria en Chile y la región.

“El mercado chileno es uno de los más dinámicos qué hay”, dice el líder regional de Airbus. Según las cifras de IATA, el país es el con una mayor cantidad de vuelos por habitante en la región y Barreira mantiene sus proyecciones de que esa estadística se duplicará en los próximos 20 años.

Esto lo atribuye a una clase media en aumento, a las condiciones económicas del país y al creciente mercado de aerolíneas del país, donde hoy compiten Latam, SKY y Jetsmart.

Barreira destaca que la francesa lleva más de 40 años en Chile y que, además de tener a esas tres líneas aéreas como clientes, están en el país con su filial de helicópteros y con un centro de entrenamiento para volar el modelo A320 que abrieron en 2022 en el Aeródromo de Tobalaba.

“Tenemos pensado que las necesidades del país van a más que duplicar el número de aviones (…) Confiamos y queremos seguir creciendo en el país”, asegura.

Impuestos verdes y descarbonización

En línea con el tema que ha concentrado las conversaciones en la cita anual de la IATA, que es la meta de la industria para llegar a cero emisiones de carbono en 2050, Barreira sostiene que este tema es uno que debe ser puesto “al frente y al centro”.

Al igual que el vicepresidente del gremio para las Américas, Peter Cerdá, considera que una prioridad es impulsar en el país el uso de combustible sostenible de aviación (SAF).

“Tenemos que trabajar con el sector público para que haya una regulación clara que facilite la utilización, el desarrollo y los incentivos para la producción y el consumo de SAF”, dice.

No ve con los mismos ojos la propuesta de un impuesto verde a los combustibles que se ha discutido. “Nosotros no somos quién para juzgar los impuestos, pero estamos apostando a desarrollar el tráfico aéreo y todo lo que se haga para ello es positivo. No creemos que el impuesto ayude a las aerolíneas a desarrollar el tráfico aéreo”, dice.

Así, cuenta que desde 2021 han estado, con distintos actores de la industria, planteando estrategias para lograr los objetivos de reducción de emisiones y generar propuestas para las políticas gubernamentales.

El mercado aéreo

La crisis logística que implicó la pandemia y que se vio agravada por la invasión de Rusia a Ucrania también impactó a la industria aeronáutica. Barreira cuenta que el año pasado tenían como meta entregar 720 aviones en el mundo, la que tuvieron que ir reduciendo a medida que pasaban los meses.

Así, para este 2023 volvieron a colocarse como objetivo el número de 720 entregas y esperan cumplirlo esta vez. “No ha sido fácil volver al crecimiento con que estábamos”, dice.

No obstante, afirma que, tras un periodo de crisis, hoy las aerolíneas están intentando aumentar su capacidad y sus flotas. “Buscan ser más eficientes y, por tanto, tener aviones más modernos que son mucho más eficientes y también con una menor huella ambiental. Yo creo que esa es una tendencia que estamos viendo en toda la región”, dice.

Lo que ven como empresa, dice, es que en los próximos 20 años la flota latinoamericana de aviones se duplicará y que se necesitarán más de 2.500 aviones nuevos. La mitad de ellos, destinados a reemplazar naves antiguas, mientras que la otra mitad al crecimiento de las flotas.