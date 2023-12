Betano tras el bloqueo a plataformas: “Seguimos sin ser ilegales, pero urge una regulación”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El 12 de septiembre la industria de casinos online sufrió un revés: la Corte Suprema emitió un fallo que obligó a la compañía de telecomunicaciones Mundo a bloquear 23 sitios de apuestas en línea y uno de ellos era Betano.

Esta empresa que entró a funcionar en 2021 optó por paralizar los recursos que inyectaba en el país, por lo que desde clubes de fútbol a medios de comunicación dejaron de percibir los auspicios de la compañía ligada a Kaizen Gaming.

Betano decidió enfocarse en una cruzada junto a otros operadores para empujar una pronta regulación y zanjar en el Congreso la discusión sobre su legalidad. A ojos de sus más altos ejecutivos el dictamen no cambió su situación: “Seguimos sin ser ilegales, pero urge una regulación”.

“Un enfriamiento favorecerá al mercado negro y las altas tasas impiden al Gobierno recaudar”, apuntó Ioannis Spanoudakis.

Cambios bruscos

El director de Cumplimiento y Asuntos Regulatorios de Betano, Ioannis Spanoudakis, reconoció que el efecto que percibió tras el fallo fue el brusco cambio de postura del Gobierno. Y es que justo el mismo día en que la Corte dio a conocer su sentencia, el Ministerio de Hacienda envió un paquete con casi 60 indicaciones al Congreso, las cuales fueron modificadas dos semanas después.

Allí, estableció nuevas condiciones: un período de “enfriamiento” del mercado por un año e impuestos regresivos de hasta 36 meses. Además, continuó empujando una de las tasas impositivas más altas del mundo para este mercado, con un 38%.

Spanoudakis expresó que de perseverar con estas medidas lograrán el efecto contrario.“Un enfriamiento favorecerá al mercado negro y las altas tasas impiden al Gobierno recaudar impuestos. No es cierto que fijar un impuesto alto se traduce en mayores ingresos tributarios, porque los operadores no van a querer solicitar licencias bajo esas condiciones”.

Tanto Betano como el resto de los operadores miran con atención los movimientos en el Congreso. De acuerdo a Spanoudakis la propuesta representa un desincentivo para ingresar.

“La tasa impositiva es tan alta, que muchos operadores serios no van a querer participar del mercado local. Un ejemplo es Francia, que tiene impuestos de 51% para los casinos online y el mercado negro mueve 1.500 millones de euros. Estas cifras reflejan que los altos impuestos no son la solución para atraer compañías. Nosotros, por ejemplo, no estamos presentes en Francia porque no es atractivo”, aseveró.

Sin embargo, puso énfasis en que todavía hay tiempo para reconsiderar. “Independientemente de la decisión del Congreso y el Gobierno, lo vamos a respetar. Sin embargo, esto no significa que vayamos a ingresar al mercado online chileno si continúa en esa línea”, remató.

La querella criminal que no se hizo

Desde hace meses que las plataformas buscan reunirse con la superintendenta de Casinos del Juego, Vivien Villagrán, pero la autoridad los rechazó por considerarlos ilegales. La relación está tan deteriorada que tanto en el Congreso como en medios la titular los calificó como “ilegales”.

Consultado, el ejecutivo de Betano contó que se barajó interponer una querella criminal contra Villagrán junto a otros operadores, pero desistieron. “No creemos en la Ley del Talión, ojo por ojo. Pensamos que desatar una batalla legal no tiene sentido, porque queremos estar regulados. Se descartó porque ella no tiene autoridad sobre nosotros, solo la Ley puede calificar si somos o no legales”, apuntó.