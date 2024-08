Competencia de Perú y sequía llevan a plantaciones de uva de mesa a su nivel más bajo desde que hay registros

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

De ser uno de los frutos más importantes del país, la superficie plantada de uva de mesa llegó a su nivel más bajo desde 1999, el primer año desde que se tiene registro.

En el año de comercialización 2023/2024 , los cultivos de este fruto disminuyeron en todas las regiones productoras, alcanzando las 39.931 hectáreas, lo que representa una caída del 7% respecto al periodo 2022/23, de acuerdo a las últimas cifras lanzadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por su sigla en inglés).

En la década de los 2000, la uva de mesa estuvo en sus “años dorados”, período en el cual la superficie plantada llegó a superar las 50 mil hectáreas, posicionándose como una de las frutas favoritas de los agricultores. En la temporada 2011/2012 las plantaciones de uva de mesa llegaron a su peak, alcanzando las 53.851 hectáreas. Desde ese periodo el cultivo de dicho fruto comenzó a decaer, y con el cierre de la temporada 2023/2024 las plantaciones de uva de mesa acumularon 13 años de caídas.

No obstante, el período 2023/24, el país exportó 528.795 toneladas de uva de mesa, un 7% más que en el período anterior.

“El aumento de la sequía ha provocado un descenso de la producción de uva de mesa y de la superficie plantada en los últimos años en todas las regiones productoras de Chile. Además, la disminución de la superficie en la zona norte se explica por los bajos precios y los altos costos de producción. En el centro, la superficie de uva de mesa fue sustituida por cultivos más rentables, como nogales, cerezas y cítricos, o por la expansión de las zonas urbanas”, señala el informe.

Sumado a estos efectos, el académico UC y especialista en economía agraria, Juan Pablo Subercaseaux, explicó que esta caída de cultivos de uva de mesa coincide con el fuerte incremento que ha tenido la superficie plantada de este fruto en Perú, lo que ha afectado fuertemente la competitividad de Chile.

“Esto no sólo ha hecho que los agricultores dejen de plantar, también han tenido que arrancar cultivos, lo que es mucho peor. Y esto se produjo directamente por la competencia peruana. Perú además se ha adaptado más rápido a lo que está pidiendo el mercado internacional, comenzó a apuntar a nuevas variedades, cosa que no se ha visto mucho en Chile”, declaró.

Exportaciones al alza

A pesar de la disminución que sufrió la plantación de uva de mesa, la exportación de este fruto cerró el periodo con cuentas alegres. Chile volvió a ser el principal exportador de uva de mesa del hemisferio sur, arrebatándole la corona a Perú.

En la temporada 2023/2024, el país exportó 528.795 toneladas de uva de mesa, un 7% más que en el periodo anterior, según el último informe de IQonsulting. Aún así, esta cifra sigue muy por debajo del promedio de toneladas exportadas en los últimos siete años (611 mil toneladas).

El académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC y especialista en uva de mesa, Alonso Pérez, explicó que esta alza se debe principalmente a la baja capacidad que existió en los países productores de uva de mesa del mundo para satisfacer la demanda.

“Hubo problemas climáticos muy importantes en el periodo, tanto en California como en Perú, lo que produjo una reducción de la producción en forma notable. Estas condiciones produjeron un desabastecimiento de los mercados, y la uva chilena encontró un espacio en eso”, recalcó el académico.

Qué se viene

Ambos académicos ven las próximas temporadas con cautela. En el ámbito de las plantaciones, Subercaseaux detalló que, en el corto plazo, no hay nada que indique que este fenómeno se va a revertir.

“Esto no es algo coyuntural, no es algo pasajero. Eso sí, no creo que siga bajando mucho más, todo indica que ya llegó a su base. Puede variar, pero no como en los últimos años. La uva de mesa no es el primer frutal afectado, la industria de la fruta es cíclica. Antes fue el boom de la uva, de la manzana, y ahora el de la cereza”, recalcó.

Respecto a las exportaciones, Pérez enfatizó que el mercado va a volver a sus índices normales en las próximas temporadas. “Lo lógico es que Perú vuelva a incrementar su producción, y vuelva a superar a Chile. Ellos todavía siguen en un ciclo de expansión, tienen mucho espacio para seguir creciendo. No está tan fácil predecir qué va a pasar, pero creo que se van a seguir viendo las tendencias de los últimos años”, concluyó.