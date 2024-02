Corte descarta vicios en adquisición de Unión La Calera en 2015

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En 2015, Andes Inversiones Deportivas, grupo argentino liderado por los hermanos Pini -antiguos controladores de Rangers de Talca- adquirió el 51% de Unión La Calera, por un monto de US$ 70 mil, además de pagar deudas del club de fútbol por unos US$ 274 mil y realizar otras inversiones adicionales.

Los Pini compraron la participación mayoritaria a Andrés Vicuña Escala, que poseía más del 70% del equipo.

No obstante, Francisco Sepúlveda, a través de Asesorías, Servicios e Inversiones Bisón, titular del 15% de la propiedad de La Calera, fue a la justicia para anular la operación.

Alegó que la suma total de US$ 70 mil fue pactada sin especificarse el valor unitario de cada acción “y si tal valor tenía o no un sobreprecio por el control que se adquiría de la sociedad, agregándose acto seguido, dos obligaciones monetarias que claramente deben entenderse forman parte del precio, no obstante no quedaron reflejadas como tales y distorsionan su valor, y por consiguiente vician igualmente el contrato”.

De esta manera, Asesorías, Servicios e Inversiones Bisón solicitaba que las acciones compradas por los argentinos fueran reintegradas al patrimonio de Vicuña.

En 2020, el 1° Juzgado Civil de Santiago rechazó con costas la demanda de nulidad, y Bisón escaló la disputa a la Corte de Apelaciones de Santiago, con recursos de casación en la forma y apelación.

La semana pasada, ambos recursos fueron rechazados, nuevamente con costas, descartando vicios en la adquisición.

En los alegatos participaron, por parte de Bisón, el propio Sepúlveda; y, en representación de los Pini, el abogado Álvaro Awad, del estudio Contreras Velozo.