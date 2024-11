Delincuencia, permisología e inflación hacen que mexicana Oxxo ponga freno a expansión en Chile

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La firma mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo, controlada por Femsa, puso un pie en el freno en su agresiva estrategia de crecimiento en Chile.

En 2017 la compañía abrió su primera tienda tras comprar al empresario Juan Pablo Correa la cadena Big John, que tenía 48 tiendas y luego a SMU, de Álvaro Saieh, más de 120 locales OK Market. Hoy, la mexicana suma unos 300 locales distribuidos en cinco regiones y atiende a casi 3 millones de clientes al mes.

Sin embargo, en la última llamada con inversionistas, José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director General de Femsa División Proximidad y Salud, reveló un escenario complejo en Chile y Perú.

“Chile está mucho más atrás en la curva hacia la rentabilidad, particularmente considerando que el país ha estado atravesando tensiones económicas”, dijo José Antonio Fernández Garza-Lagüera.

“Estamos disminuyendo la prioridad de expansión y nos estamos enfocando en mejorar los impulsores de rentabilidad. Esta estrategia también nos ayudará a reducir gastos generales en ambos mercados. Como resultado de estas iniciativas, esperamos mejorar los resultados de Oxxo Latam en general y reducir el nivel de inversión requerido a corto plazo”, dijo. Y profundizó que “Chile está mucho más atrás en la curva hacia la rentabilidad, particularmente considerando que el país ha estado atravesando tensiones económicas. Por ello, estamos reduciendo la velocidad de crecimiento en ese mercado. Esto incluye posibles ajustes en los gastos generales para reducir el consumo de efectivo”.

Esto se ha traducido en que durante este año las aperturas han sido mucho más lentas, y para 2025 lo serán aún más y se evaluará constantemente la permanencia de cada tienda.

De hecho, ahora no es extraño ver en varias zonas de la capital tiendas Oxxo cerradas.

Menor crecimiento y delincuencia

Las razones detrás de esta ralentización se deben a factores macroeconómicos, como el menor crecimiento en Chile, lo que ha afectado el consumo. Las tiendas de conveniencia se caracterizan por ser muy elásticas al comportamiento del consumidor: al bajar la actividad económica, presionarse los salarios y subir la inflación, son los primeros en afectarse.

Eso ha hecho, por ejemplo, que muchos consumidores opten por ir en mayor medida a la feria o a supermercados mayoristas, buscando ahorros en sus presupuestos mensuales, evitando pasar por una tienda al paso. A eso se suma el alza de costos que ha enfrentado la marca en Chile. Por ejemplo, el mes pasado tuvieron que internalizar de un día para otro el alza de 45% en los precios de la electricidad.

El exceso de permisología también los ha afectado, sobre todo por la tardanza en conseguir permisos de construcción, incluso para obras menores, la obtención de patentes o permisos para publicidad exterior.

Otra de las razones tiene que ver con la delincuencia. Oxxo es una tienda “de camino”, eso quiere decir que las personas al ir por afuera de una tienda eligen entrar, no siempre es un destino final. Si el tránsito disminuye por actividades delictivas en los alrededores, las ventas bajan considerablemente. Eso ha hecho que locales del centro de Santiago, por ejemplo, hoy estén cerrados.

No se van de Chile

Al ser consultados por DF, dijeron que “en un contexto económico de bajo crecimiento y de contracción del consumo, como el que vivimos hace algunos años, nuestra apuesta ha sido por un crecimiento gradual, controlado y ordenado. Esto implica evaluar constantemente la rentabilidad de nuestras ubicaciones, y tomar decisiones de relocalización y de aperturas conforme a las necesidades del mercado”.

Apuntaron también que “actualmente nos encontramos en proceso de desaceleración o reducción de la expansión y de evaluación de algunos de nuestros locales, lo que nos va a permitir fortalecer nuestras operaciones, mejorar nuestros indicadores de rentabilidad, optimizar nuestros procesos y diseñar una experiencia de compra aún más satisfactoria para nuestros clientes, a quienes nos debemos y agradecemos su preferencia y lealtad”.

La marca descarta irse del país. “Oxxo sigue trabajando conforme a su plan estratégico que apunta a consolidar su liderazgo como la principal tienda de conveniencia de Chile”, afirmaron.

Otro de los factores que mencionan tiene que ver con la mayor competencia de actores en el segmento. El agresivo crecimiento de Spid de Cencosud; Punto y Pronto de Copec; UPA! de Shell; Castaño, además de Aramco Stop, las ex Spacio 1 de Petrobras, ha hecho que los precios de los productos vayan a la baja, presionando los márgenes.

Uno de los caminos que ha tomado Oxxo es diferenciar mejor los tipos de locales y así personalizar la parrilla de productos que ofrece. Por ejemplo, en los barrios más residenciales potencian bienes básicos como papel higiénico o arroz, mientras que en las ubicaciones más cercanas a oficinas el mix de productos apunta más a compras rápidas, cigarrillos y de comida al paso.

Sin embargo, a nivel global Femsa, que vale en bolsa US$ 33.530 millones, seguirá un agresivo plan de expansión. Hoy sus focos principales son las últimas incursiones que ha hecho, en particular en EEUU y Europa. En sus vecinos del norte, compraron en agosto las tiendas DK por más de US$ 385 millones, mientras que en Europa en 2022 compraron más de 2.600 tiendas de la marca Valora en unos US$ 1.115 millones, que operan en Alemania, Austria, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.

En Latinoamérica los focos son Brasil y Colombia. Pero sin dejar de lado su país de origen, donde esperan abrir 1.100 tiendas en 2025, las que se sumarían a las 21.970 que tienen en México. Abren, en promedio, tres Oxxo nuevos al día.