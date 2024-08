Deportes Puerto Montt demanda a la ANFP por casi US$ 1 millón por ilícito anticompetitivo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Un nuevo frente se abrió para la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). Hace algunos días la Corporación Club de Deportes Puerto Montt interpuso una acción de indemnización de perjuicios ocasionados por ilícito anticompetitivo contra la entidad comandada por Pablo Milad en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), solicitando un monto total que asciende a las UF 25 mil (casi US$ 1 millón).

La disputa se remonta a la temporada 2014-2015, periodo en el cual Deportes Puerto Montt venció por 4 a 0 a Club Social Deportivo San Antonio, obteniendo el título de campeón de la segunda división profesional, logrando con ello el ascenso a Primera B.

Si bien Deportes Puerto Montt logró su objetivo deportivo de ascender de categoría, aún quedaban ciertos obstáculos: para poder ratificar su participación en la siguiente temporada en Primera B debía pagar la suma de UF 25 mil, correspondientes a la denominada “cuota de incorporación”.

“Este acuerdo económico o reconocimiento de deuda, si bien es cierto permitió poder participar en dicha categoría, a pesar del logro deportivo, trajo consecuencias desde el punto de vista financiero, ya que no se vislumbraba ingresos importantes o al menos una base o piso, ya que esto último estaba condicionado al pago de esta cuota de incorporación y al ser mi representada una corporación sin fines de lucro, no se tenía a alguien que “invirtiera dineros” y no había interesados bajo esta estructura societaria, ya que no había forma de recuperar en un corto plazo los dineros”, se señala en el escrito.

Según declaró el abogado representante de Deportes Puerto Montt, para lograr el equilibrio financiero que permitiera cumplir con la cuota de incorporación y todo lo relacionado con los contratos laborales, el club prefirió quedar con una plantilla de jugadores muy reducida, “sin grandes referentes deportivos en las contrataciones, manteniendo una base importante del torneo anterior, renovando a muchos de aquellos que lograron el campeonato de ascenso, 15 jugadores en total e incorporando muy pocos nuevos y experimentados jugadores en esta nueva división”.

A esto se le suma que en 2020 el TDLC -a raíz de un reclamo ingresado por la Fiscalía Nacional Económica- declaró vulneradora para la libre competencia la cuota de incorporación que cobraba la ANFP, lo que llevó a la institución a suspender esta medida y a multar a la Asociación con UTA 3.145.

"Y hasta el día de hoy la ANFP -a pesar de lo obvio de su devolución - no ha restituido lo pagado en forma indebida, a pesar de manifestar la intención de realizarlos, pero que -en definitiva- asume que no tiene obligación alguna (...) Por tanto, solicitamos al TDLC acoger en todas sus partes la demanda, decretando que la ANFP, debe pagar la indemnización por Daño Emergente que asciende a la suma de UF 25.000 al Club Deportes Puerto Montt", concluye el escrito.