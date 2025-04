Desde el bosque al mar: el efecto del alza de aranceles en dos sectores clave de la economía chilena

Como muchas otras industrias, las navieras, puertos y el sector forestal están sacando cuentas de cómo les va a afectar el aumento de tarifas aduaneras.

Las empresas marítimo-portuarias creen que la negociación está recién partiendo, pero que si los anuncios quedan a firme va a mermar el comercio internacional y con ello el transporte por mar y la actividad portuaria. Y, mientras compañías silvícolas como Arauco y CMPC están a la espera de los detalles, ya comienzan sus análisis de los eventuales efectos.

Daniel Fernández, presidente de Camport, hizo el punto de que las negociaciones acaban de empezar.

“Eso es el puntapié inicial... recién está comenzando el partido”. Con esta metáfora futbolera graficó el presidente del directorio de la Cámara Marítimo Portuaria (Camport), Daniel Fernández, el efecto que tendrá en las navieras y los puertos el alza de aranceles anunciada este miércoles por el presidente Trump, dado que, a su juicio, ahora partirán las negociaciones y, eventualmente, las retaliaciones o represalias de los distintos países y bloques comerciales.

Este gremio agrupa más de 30 socios, entre navieras nacionales y extranjeras, agentes de naves, operadores y concesionarios portuarios y, por lo mismo, es un actor clave en el comercio internacional, dado que moviliza el 95% de las cargas de exportaciones e importaciones nacionales.

En ese sentido, Fernández señaló que, si el incremento de tarifas se concreta, “el peligro es un menor comercio mundial, afectando así tanto el transporte marítimo como la actividad portuaria”, aunque reiteró que, por ahora, solo tenemos una “primera foto”. Por ello, dijo que aún no se puede dimensionar el impacto final de, que se debe ponderar “producto a producto” y “mercado a mercado”.

“La situación aún no está en equilibro... no sabemos la reacción de los otros países y si ya están sentándose a conversar”, insistió Fernández. Incluso, reveló que no cree que esto “escale a una guerra comercial”, sino que el mandatario norteamericano “puso el mantel en la mesa” para partir las negociaciones en condiciones más ventajosas para EEUU.

En ese sentido, expresó que Chile tiene algunas ventajas, dado que está entre los países con el alza de aranceles más baja, de 10%, con lo cual “incluso en algunos productos podría aumentar la exportación si su competencia enfrenta aranceles mayores en EEUU”.

Por ello, hizo ver que es tarea del Gobierno monitorear el curso de las tratativas y abrir nuevos mercados a los bienes chilenos, destacando lo que está haciendo el país con la visita de Estado a India.

Fernández proyectó que habrá una reorientación de parte de los flujos de comercio, pero advirtió que, hacia qué destinos y de qué envergadura, aún es prematuro para saber. Aun así, ve factible una menor actividad comercial en la costa oeste de EEUU.

En todo caso, la incertidumbre y la potencial afectación al comercio internacional están golpeando a las acciones de este sector. Ayer, los títulos de Vapores bajaron -1,95% en la Bolsa de Santiago, en tanto que los de SM SAAM disminuyeron -0,03%.

Las navieras internacionales también cayeron. Hapag-Lloyd y la danesa Mærsk llegaron a retroceder más de 9% ante los temores de un menor comercio internacional y, con ello, contracción en el tránsito marítimo en las principales rutas mundiales.