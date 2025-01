Diego Hernández: “Uniría el Ministerio de Economía y Medio Ambiente para que los proyectos prosperen y se hagan bien”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Diego Hernández ha ocupado cargos en todas las veredas de la minería: expresidente de Sonami y del Consejo Minero, en su momento máximo ejecutivo de Codelco, también de Antofagasta y de BHP Metales Base. Hoy, como director del grupo BAL (Peñoles/ Fresnillo Plc), no esquiva ningún tema e incluso propone salidas a debates trancados que dejan al descubierto problemas más profundos, como Dominga.

Todo, en un escenario económico país que, a su juicio, ha significado “un baño de realidad” para los actuales personeros de La Moneda respecto a la relevancia del sector minero para Chile y su desarrollo.

“El caso de Dominga es un claro ejemplo de lo que pasa cuando los proyectos se contaminan con la política local y el criterio técnico queda en segundo plano. El otro problema es que las instituciones que ven los temas ambientales no pueden tener una actitud militante, tienen que aplicar los reglamentos y limitarse a eso”, señala.

“Hace solo unos años, había gente que decía que Chile podía prescindir de (la minería) y de los nuevos proyectos, pero con la situación económica actual, el Gobierno y los políticos se dieron cuenta de que efectivamente la minería es importante y que necesitamos que vuelva la inversión minera. Eso es positivo, es un baño de realidad”.

- ¿Lo dice por el Servicio de Evaluación Ambiental o el Tribunal Ambiental?

- Por todos. Hace 25 años, en Chile no existía la preocupación por el medio ambiente y tampoco existían las capacidades técnicas para eso. Hoy, a la mayoría de la gente que le interesa, y bienvenido que así sea, es joven, pero tienen un enfoque más bien radical y eso hace que las decisiones sean menos objetivas.

-¿Cómo se soluciona eso?

- Lo que yo haría, a raíz de la discusión sobre disminuir ministerios, es hacer como existe en otros países: tener un Ministerio de Economía y Medio Ambiente. Al juntarlos, el objetivo de la misma cartera sería el desarrollo del país, que los proyectos prosperen, y no impedir que se hagan, sino asegurar que se hagan bien, sin que se ideologicen. En una misma institución, creo que se cumpliría más el espíritu de la ley.

- ¿Tiene algún ejemplo?

- Hace muchos años, cuando estudiaba en Francia, el tema ambiental estaba partiendo y al símil del Sernageomin de allá le agregaron la función ambiental y hoy en día es igual o más importante que la minera. Escuelas como la Royal School of Mines ofrecen especializaciones ambientales, porque la minería es una buena entrada para esos temas, hay mucho que resolver. Entonces, lo pienso como para tener un equilibrio entre crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, y no dejar que lo ambiental se ideologice.

- ¿Y qué pasaría con los otros organismos ambientales?

- Lo mismo pasa con los tribunales ambientales. Ellos se crearon para que fueran tribunales especializados, pero lo que vemos es que al estar desconectados del Poder Judicial, la carrera de los ministros de estos tribunales es una carrera con fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, si un juez quiere llegar a la Corte Suprema, podría pasar por el Tribunal Ambiental en vez de la Corte de Apelaciones y eso haría que estos temas los aborde el Poder Judicial, que tiene que tener una visión más legal que ideológica.

- ¿Considera que hay mucha ideología en torno a Dominga?

- Es verdad que el proyecto tiene muchas aristas, desde lo técnico y lo político, pero creo que muchas de las decisiones han sido más políticas que técnicas.

- ¿Qué cree que va a pasar con el proyecto?

- A estas alturas es difícil decirlo, pero creo que es probable que las autoridades políticas traten de chutear esto para el próximo Gobierno y eso no sería bueno, pero es parte de lo que hemos visto por 11 años.

- 11 años después, ¿sigue siendo tan atractivo Dominga?

- Los proyectos mineros tienen sus momentos y Dominga es un proyecto que se puede ejecutar, pero hubo momentos anteriores mejores para poder haber tomado la decisión de inversión. Es un proyecto de mineral de hierro, cuyo precio está golpeado por China, entonces aunque tuviera los permisos hoy, no creo que se pueda ejecutar en los próximos seis meses. Esperemos que vuelvan momentos mejores en el mediano plazo.

“Un baño de realidad”

- Entramos en la recta final del Gobierno, ¿cuál es el legado minero del Presidente Boric?

- El legado no es muy positivo, porque lograron imponer el royalty, que afecta la rentabilidad del negocio y nos dejó dentro de los países que más pagamos impuestos, cerca del 45% de tasa real. El que no se tenga que seguir discutiendo es la parte positiva, pero naturalmente afecta las inversiones, aunque ellos digan que no. O sea, el que entiende un poquito de evaluación de proyectos sabe que si aumentan los impuestos, disminuye la cantidad de proyectos que se pueden ejecutar.

De todas formas, creo que se ha dado algo positivo para la minería. Hace solo unos años, había gente que decía que Chile podía prescindir de ella y de los nuevos proyectos, pero con la situación económica actual, el Gobierno y los políticos se dieron cuenta de que efectivamente la minería es importante y que necesitamos que vuelva la inversión minera. Eso es positivo, es un baño de realidad.

- ¿En quiénes del Gobierno ha visto ese ‘baño de realidad’?

- En muchos de ellos. No sé si todos, pero creo que todos los que están relacionados con la economía sí se han dado cuenta del valor que tiene la minería y que el Estado no la puede desarrollar solo. Esperemos que de aquí en adelante podamos tener opiniones más alineadas entre todos los sectores.

- ¿A qué le “hincaría el diente” en este último año de Gobierno?

- A dos temas que pueden ser trascendentes. Uno: la regulación ambiental, que si se enfoca bien, deberían tener los votos, porque no creo que la oposición se niegue a ello. El otro es el tema del litio, que lleguen a puerto con lo que están haciendo. Yo no estoy de acuerdo con el enfoque, creo que es muy ideológico, pero sí creo que es una alternativa que puede ser factible.

- Critica el royalty, pero la cartera de inversiones mineras a 2033 es la más alta en 10 años. Sin royalty, ¿sería mayor aún?

- Más que aumentar la cifra se podría materializar más rápido. Esa es la cartera de proyectos que se podrían desarrollar si los astros se alinean, no quiere decir que todos van a hacerse. La buena noticia es que las empresas han declarado que están dispuestas a hacer esos proyectos, pero dependen de una serie de factores que deben acompañar la decisión final de inversión.

-¿Chile está preparado para esta nueva ola de inversiones?

- Hay que seguir desarrollando capacidades profesionales, pero sí, tenemos una serie de ventajas donde podemos decir que, de a poco, el país se ha ido constituyendo en un país efectivamente minero y no solamente un productor de cobre.

Venta del 10% de QB

-¿Qué le pareció la venta de Quebrada Blanca a Codelco?

- Creo que la discusión pública del problema estuvo equivocada, porque el Estado quería mantener la propiedad del 10% y además quería sanear a Enami para volver a definir su función, que es la discusión que viene ahora, entonces es lógico que con Codelco va a tener mejores condiciones para endeudarse. Yo no veo el problema, además la administración de Codelco en este período presidencial se ha orientado a tener más participación en empresas internacionales, lo que veo como positivo, porque es una forma de estar presente en el mercado de forma más activa.





