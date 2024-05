Distribuidor de Nestlé demanda a la empresa por abuso de posición dominante y acusa beneficiar a supermercados

Los problemas vendrían al año siguiente, pues Flor y Nata denuncia que la relación contractual fue "mudando", se mantenía el mismo esquema anterior, pero cambiaron algunos aspectos en desmedro del distribuidor. "Todas las modificaciones impuestas de forma unilateral por la demandada", acusó.

Galaz relató que le cambiaron varias veces de comuna, durando tres meses e iniciando un "trabajo desde cero" en contadas ocasiones. Y si en un inicio partió con Las Condes, Lo Barnechea y Providencia, fue yendo a otras zonas como Conchalí, Estación Central y Huechuraba. Adicionalmente, Nestlé descartó a Flor y Nata como operador logístico, lo que implicó que bajaran sus comisiones, junto con otros ingresos.