El sentido mensaje del rubro acuícola: “Nuestros esfuerzos han estado destinados a no desaparecer”

Hay un contexto detrás de la frase. Tras grandes crisis, como el virus ISA y la marea roja en Chiloé, la industria salmonera dejó de crecer y quedó entrampada en un loop de conflictos con las ONG y autoridades ambientales, convirtiéndose en foco obligado de fiscalización.

El momento más crítico llegó en 2023, cuando la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) estuvo a punto de aprobarse con una indicación que removía las concesiones acuícolas de las áreas resguardadas, lo que era un golpe al mentón para las empresas. Con masivas marchas de trabajadores en Los Lagos, Aysén y Magallanes, lograron un empate en el Congreso, dejando fuera esa parte de la norma. Pero haber llegado a ese punto límite se tomó en serio en el rubro y llevó a la industria a activarse políticamente.

“Tenemos la voluntad y la capacidad para crecer ahora (...) pero no nos escuchan. Para algunos, incluso, es como si no existiéramos. Esto ha generado tensión, frustración e incertidumbre”, dijo el timonel del gremio acuícola.

Entre múltiples acciones, SalmonChile, uno de los dos grandes gremios del sector (el otro es el Consejo del Salmón, que agrupa a cinco grandes compañías y que no participó de la cumbre de este martes), comenzó a organizar el “Summit”, que el año pasado convocó al exPresidente Eduardo Frei y, en esta ocasión, a las cartas presidenciales.

Y ante ellos, el timonel del gremio no perdió la oportunidad de enviar su mensaje.

“Tenemos la voluntad y la capacidad para crecer ahora, para generar empleos de calidad decentes, como dice la Ley, y aportar al desarrollo de las regiones en que estamos insertos, pero no nos escuchan. Para algunos, incluso, es como si no existiéramos. Esto ha generado tensión, frustración e incertidumbre”, criticó Clément. “En vez de pensar en crecer, invertir, generar valor, estos últimos años nuestros esfuerzos han estado destinados a no desaparecer y aguantar como sector productivo”.

Dijo que se preguntan como sector si es que esto es normal. “¿Estamos dispuestos como país, aprovechando la oportunidad de crecer, generar valor y descentralizar, con el salmón como segundo producto más exportado después del cobre? ¿Queremos transformarnos en una potencia acuícola mundial o preferimos dejar pasar esta oportunidad?”, arremetió.

En ese sentido, celebró que Evelyn Matthei, Jeannette Jara y José Antonio Kast asistieran y llegaran con propuestas para impulsar el sector.

Sin embargo, también se lanzó contra el actual Gobierno. “Hace más de un mes y medio invitamos a varios ministros y subsecretarios. Sin embargo, nuevamente nadie llegó. Así es difícil dialogar y avanzar”, dijo.

“Nos hemos trazado una hoja de ruta común para trabajar juntos. Una visión de la industria desde las regiones. Hoy más que nunca, el país necesita crecer y desarrollarse. Necesitamos pasar del diagnóstico a la acción, tomar la oportunidad aquí y ahora. Porque Chile y el Sur necesitan certezas, reglas claras y tener una visión país para desarrollarnos y seguir generando bienestar”, planteó en su discurso Clément, aprovechando de invitar directamente al candidato que eventualmente gane la elección a la edición del próximo año del evento.