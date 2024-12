Envíos de paltas se recuperan, pero Chile sería superado por otro país sudamericano además de Perú

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En los primeros tres meses de la campaña 2024/2025 (de julio a septiembre de este año), las exportaciones de palta chilena aumentaron un 66,5% en volumen frente al periodo productivo 2023/24, y un 78% en valor, hasta los US$ 45 millones.

Según información recabada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, sigla en inglés), las exportaciones de palta chilena alcanzarían las 116 mil toneladas en toda la campaña 2024/2025 (que va de julio a junio), un aumento de 29,8%, lo que se atribuye a una mayor producción.

En la campaña 2023/24, los envíos chilenos del llamado oro verde aumentaron 1,1% en volumen con respecto a la temporada anterior, totalizando 89.346 toneladas. El alza en valor fue de 28,7%, hasta los US$ 230 millones.

Los principales mercados de exportación de la palta chilena fueron los Países Bajos, seguidos de España y el Reino Unido.

“Se proyecta que las exportaciones chilenas de palta se recuperarán en 2024, después de dos temporadas desafiantes. Las fuertes lluvias de 2023 aliviaron la escasez de agua en el país. Sin embargo, pueden surgir limitaciones a las exportaciones debido al rápido crecimiento del mercado interno”, destacó Rabobank en un reporte sobre el mercado mundial del mentado fruto, conocido en otras latitudes como aguacate o avocado.

El precio

Parte relevante de la producción local se queda en el país.

Según el Comité de Palta de Chile, en la campaña 2024/2025 la producción totalizará 200 mil toneladas, un aumento de 33,3% con respecto a las 150 mil toneladas producidas en el ejercicio anterior. Se estima que las condiciones climáticas favorables y las abundantes lluvias durante el invierno aumentarán los rendimientos y la producción general.

El área plantada alcanzó las 33.010 hectáreas en el año comercial 2023/2024, y se estima que la superficie aumentará a 33.340 hectáreas durante el próximo año.

“Los chilenos consumen paltas a diario y durante todo el año, incorporándolas a ensaladas, sándwiches y varios otros platos disponibles en el servicio de comidas”, destacó la USDA en su informe difundido a principios de diciembre.

Para el periodo 2024/2025, se estima un consumo interno de 139 mil toneladas, suministrado a partir de 84 mil toneladas de producción nacional y 55 mil toneladas de importaciones, principalmente desde Perú.

Chile es el segundo mayor consumidor tras México, con 8,2 kilogramos por persona al año.

“La demanda interna de paltas es alta ya que los chilenos las consideran un alimento básico en sus dietas”, destacó el USDA, entidad que señaló que, dado que existe una gran demanda, el precio interno es alto y competitivo en comparación con el de exportación.

“Los precios de la palta son más altos durante la temporada baja (alrededor de abril y mayo de cada año). Los precios suelen oscilar entre US$ 4 por kilo y US$ 4,5 por kilo, pero pueden alcanzar valores tan altos como US$ 5,9 por kilo cuando la oferta es baja”, explicó el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los líderes regionales de la palta

El ranking mundial de exportadores de palta es liderado por México, que encabeza la lista con un 30% de la producción global. Le siguen Perú y España en segunda y tercera posición, respectivamente. La lista continúa con Chile, Colombia, Estados Unidos, Marruecos, Kenia, y finaliza con Sudáfrica.

“La producción y las exportaciones están preparadas para expandirse, con tasas de crecimiento variables en diferentes regiones de producción. Para 2026, nosotros esperamos que México, Perú y Colombia sean los mayores exportadores”, dijo Rabobank en su informe.

Añadió que, si bien América Latina seguirá dominando el mercado de exportación de palta, la producción y las exportaciones se diversificarán globalmente.

“Para seguir siendo rentables, los actores de la industria deben innovar en respuesta a mercados cada vez más competitivos y desafíos del lado de la oferta”, sostuvo la entidad financiera.