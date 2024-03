Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura: “Para 2024 esperamos superar los índices exportados, alcanzando los US$ 20 mil millones”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, ve un alentador panorama para el sector en el presente año. Según detalló el secretario de Estado, a pesar de la baja del PIB de China -país que compra a Chile más del 50% de los productos silvoagropecuarios- en 2024 el crecimiento del sector debería oscilar entre un 2% y 3%.

“El año 2024 lo vemos mejor que 2023. En relación a este último ejercicio, esperamos que el PIB del rubro silvoagropecuario haya estado en torno al 1%, particularmente por la baja en el sector silvícola, que tuvo un menor precio de la celulosa, sumado a que hubo menos madera aserrada por los incendios. Pero para este año estamos bastante más optimistas”, detalló la autoridad.

“Necesitamos combatir ese elemento de la intencionalidad en los siniestros que se sitúa en torno a un 30% en Chile. Y queremos que esto se aborde en la Ley de Incendios”.

- ¿Cuáles son las expectativas en relación a las exportaciones del sector para este año?

- Van a mejorar. En 2020, las exportaciones silvoagropecuarias estaban en los US$ 19 mil millones, y en los años siguientes bajamos en torno a los US$ 16 mil millones y US$ 17 mil millones. En cambio, para este 2024 esperamos superar los índices exportados durante los años anteriores, alcanzando los US$ 20 mil millones. Estamos muy enfocados en lograr gestiones diplomáticas con Asia, y así generar lazos con nuevos mercados.

- ¿Qué nuevos destinos internacionales busca abarcar?

- Hoy en torno al 90% de nuestra exportación de cerezas va a China; entonces, es clave aprovechar esos envíos para poder llegar a otros destinos. Queremos fortalecer nuestros lazos con Indonesia y la India, y también estamos viendo Vietnam.

- En los últimos años, el mapa de las exportaciones ha cambiado. Por ejemplo, las cerezas han tenido un importante crecimiento, mientras que otras industrias han ido cayendo. ¿Cuál es su pronóstico para este año?

-Creo que vamos a ver las mismas tendencias que llevamos observando hace un tiempo. Va a seguir el boom por las cerezas, porque hay espacio para crecer, pero probablemente a tasas más moderadas. También tenemos la uva de mesa, que ha ido creciendo bastante, y hemos visto buenos precios en los cítricos y en la manzana, que creemos que se va a mantener este año.

Además, estamos viendo una recuperación de la industria pecuaria que tuvo una baja por la crisis aviar. Hay otros sectores que han tenido dificultades, y creemos que se van a mantener así, como la industria del vino. También el panorama respecto al nogal es más moderado.

Eventos climáticos

- ¿Cómo esperan enfrentar este año los eventos climáticos?

- Mejor. Los incendios de 2023 dañaron a muchos agricultores y también a algunas viñas, pero con los siniestros de este año tuvimos la paradoja de la pérdida de vidas humanas.

Como temporada, a la fecha tenemos 70 mil hectáreas afectadas, el año pasado teníamos 480 mil y el promedio del quinquenio está en torno a las 130 mil. Esto es producto a la duplicación del presupuesto de CONAF, sumado a que incrementamos los brigadistas. Eso sí, no podemos cantar victoria, porque las predicciones del tiempo es que marzo y abril van a seguir teniendo algunos días calurosos.

En relación a las lluvias, los pronósticos dicen que va a ser una temporada mixta, por tanto, esperamos que no sea tan dañino. Ahora, también muchos agricultores han entendido que no se puede plantar frutales en los lechos de los ríos. Esto requiere corresponsabilidad, ya que los ríos tienen memoria.

- ¿Cómo ve la tramitación de la ley de incendios?

- Va bien encaminada, tiene lo básico, pero por supuesto que se puede mejorar en el Senado.

- ¿Qué aspectos se podrían mejorar?

- Hoy en día hay territorios donde hay recurrencias de incendios, como en el caso de Peñuelas, donde hubo cuatro focos. No tenemos ninguna duda de la intencionalidad de éste. Entonces, necesitamos combatir ese elemento de la intencionalidad en los siniestros que se sitúa en torno a un 30% en Chile. Y para eso, queremos que esto se aborde en la Ley de Incendios. También se puede considerar en la norma el concepto de la infraestructura crítica, pero es un aspecto que estamos observando y vamos a hacerlo en diálogo con el Senado.

Norma de parcelaciones

- Luego del mandato al SAG en relación a los criterios para subdividir terrenos, se han presentado dos demandas contra el Ministerio. ¿Cree que el mandato va en buen camino?

- El Ministerio ha ganado tanto en la Corte de Apelaciones de Santiago como en la Corte Suprema, con claridad que su instructivo está exigiendo lo obvio. Hemos seguido aprobando las subdivisiones, porque no podemos faltar a la ley, pero se han moderado. A las que incumplen y tienen antecedentes faltantes, se les ha exigido los planes de manejo para poder hacerlo con seriedad.

- ¿En qué consiste el resto de la tramitación del proyecto para regular esta materia de manera definitiva?

- Ya está avanzado. Esto lo ha liderado Vivienda con el Consejo Nacional de Ciudad y Territorio. En ese contexto, en los próximos días, a más tardar semanas, se iniciará su tramitación en el Congreso.