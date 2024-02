Exportadoras chilenas ahora demandan a la mayor naviera del mundo ante la justicia en EEUU

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En octubre pasado, 23 exportadoras de fruta chilenas acudieron al Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para demandar a Mediterranean Shipping Company (MSC), considerada la naviera más grande del mundo. Acusaron una “sucesión continua y sistemática de abusos”de la empresa con sede en Suiza durante la pandemia. La arremetida no prosperó: a mediados de enero el TDLC rechazó la acción judicial, argumentando que los cargos alegados no guardaban relación con la función específica de esa sede.

Pero en paralelo a este proceso, también se inició un juicio en Estados Unidos, en el que otras cinco exportadoras locales -Agrosan, Los Lirios, del Maipo, Chacabuco Quality Grapes y Santa Olga de Pirque- interpusieron una demanda en Pensilvania en la que acusaron a MSC, Greenwich Terminals y Holt Logistics, entre otras compañías, de haber dañado diversas cargas de uva que iban a comercializarse en el mercado norteamericano. Estas frutícolas no participaron de la acción en el TDLC. En el libelo se solicita “una indemnización por los daños y/o pérdidas sufridas por la carga transportada por vía marítima desde uno o varios puertos en Chile y/u otros puertos extranjeros, hasta el Puerto de Filadelfia, incluyendo Packer Marine Terminal, Filadelfia, y/o Gloucester City, y por los daños ocurridos después del transporte marítimo mientras se encontraba bajo la custodia de estibadores, terminales y proveedores de servicios en Pensilvania y Nueva Jersey”.

A pesar de que los montos demandados son menores que en la causa chilena -piden US$ 5 millones, versus los US$ 48 millones alegados en el TDLC- conocedores comentan que la razón de fondo es “para que las negligencias no vuelvan a ocurrir”.

La gestión legal fue coordinada en Chile por el estudio Araya y Cía, quien se vinculó, primero, con el estudio Mattioni, para luego transitar a Casey & Barnett, expertos en negocios navieros y transporte.