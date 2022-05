Fin de una era: McDonald’s y Renault se despiden de Rusia

Esta semana inició con un doble anuncio que pone fin a una era en Rusia. Dos compañías, íconos de la presencia occidental en ese país, anunciaron su salida del territorio de forma definitiva, en respuesta a Ucrania.

Primero, la emblemática firma de los arcos dorados. McDonald’s anunció que venderá todo su negocio en esa nación, dos meses después de bajar la cortina de forma temporal, en medio del éxodo de empresas que reaccionaban en contra de la ofensiva bélica del gobierno de Vladimir Putin.

La cadena de comida rápida, que operaba 850 restaurantes en Rusia y empleaba a 62.000 personas, dijo que quedarse no era “coherente con los valores de McDonald’s”.

“La crisis humanitaria provocada por la guerra en Ucrania y el precipitado entorno operativo impredecible han llevado a McDonald’s a concluir que la propiedad continua del negocio en Rusia ya no es sostenible”, señaló en un comunicado.

De esta manera, apuntó que esperaba reservar un cargo de entre US$ 1.200 millones y US$ 1.400 millones no en efectivo, en lo que sería la primera vez que se da por vencido en un mercado internacional importante.

Rusia y Ucrania representaron en conjunto el 9% de sus ingresos en 2021.

El acuerdo

McDonald’s operaba en Rusia desde el 31 de enero de 1990 a través de un modelo combinado que lo diferencia de la competencia: 84% de sus tiendas eran operadas por la marca y el resto a través del modelo de franquicias.

La idea de ahora es que el comprador local contrate a sus empleados, mantenga la administración, la red de proveedores locales y algunas creaciones del menú. Eso sí, no llevaría el nombre de McDonald’s ni la identificación gráfica, aun cuando la marca permanecerá registrada.

“Los Arcos Dorados ya no brillarán en Rusia”, dijo el CEO, Chris Kempczinski, en una nota a los empleados.

La compañía había dicho a los analistas a fines de abril que estaba gastando unos US$ 55 millones al mes para pagar el arriendo y los salarios, pese a que las operaciones locales estaban suspendidas.

Según consiga el diario Financial Times, la división rusa de McDonald’s planea relanzar en junio una nueva marca, cuando ya se venda la compañía.

La medida permitiría salvar “decenas de miles” de empleos, evitar que sus proveedores quiebren y permitir que los franquiciados, que manejan más de 100 locales, se unan a la marca.

Adiós a Renault

En sintonía estuvo ayer el fabricante de autos Renault, que anunció que vendió su participación del 68% en su filial en Rusia, AvtoVAZ, al gobierno. El precio de venta -completamente simbólico- fue de 1 rublo (US$ 0,02), según Reuters.

La salida del grupo francés (en el que el Estado galo tiene un 15% de participación) implica una amortización de 2.200 millones de euros (US$ 2.300 millones), monto en el cual la firma francesa valoró sus activos locales el año pasado.

Rusia representó alrededor del 10% de las ventas de Renault y la mitad de su margen operativo.