FNE descarta faltas a la libre competencia y archiva investigación por adquisición de Punto Ticket

A principios de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) había puesto la lupa sobre dos negocios ya cerrados, cuestionando que estos podrían haber incurrido en una práctica conocida como “gun jumping”.

Este término hace referencia a los atletas que parten las carreras antes del disparo y es una metáfora para las empresas que no notifican operaciones de concentración, pudiendo haber infringido la obligación de hacerlo.

Los negocios en cuestión eran la OPA de la canadiense PSP Investments para llegar al 49,56% de Hortifrut y la adquisición de un 65% de Punto Ticket por parte de un joint venture (empresa conjunta) entre la alemana CTS Eventim y la estadounidense Sony Music.

Respecto al segundo caso, la FNE ya emitió su veredicto y, este 19 de julio, descartó la existencia de gun jumping o de cualquier acto que entorpezca la libre competencia, por lo que archivó la investigación.

Los argumentos

En su análisis, la Fiscalía concluyó que las partes no superaron el umbral de ventas conjuntas que pone como piso la regulación para exigir una notificación y, además, sostuvo que los antecedentes recabados constataron que los involucrados en la transacción no superponen horizontalmente sus actividades.

Para ello, tuvo en consideración que Eventim-Sony no desarrollaba actividades con ventas en Chile previo a la operación; que si bien tanto Eventim como Punto Ticket venden entradas para eventos, el mercado tienen un alcance nacional, por lo que no compiten en un mismo mercado relevante geográfico; y que Sony no superpone en ningún caso sus actividades con Punto Ticket, debido a que se dedica a la contratación y apoyo a artistas y sellos discográficos y a la distribución de música grabada.

“Adicionalmente, fue posible constatar la ausencia de relaciones verticales entre las actividades desarrolladas por Punto Ticket, por una parte, y las de Eventim Sony y sus constituyentes, CTS Eventim y Sony Music, por la otra”, agregó la FNE.