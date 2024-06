Fondo dueño de La Parva y Valle Nevado pone sobre la mesa $ 6 mil millones para quedarse con el control de Parque Farellones y el Colorado

De concretar el acuerdo, se transformará en su tercera adquisición en 12 meses.

Mountain Capital Partners, con sede en Durango, Colorado, posee 14 centros de esquí en distintos países. De acuerdo a DFMAS, la firma ha inyectado más de US$ 75 millones en mejoras de instalaciones, emplea a 3 mil personas, atiende a dos millones de clientes al año y opera resorts en la nieve desde el 2000.

Duros momentos del centro de ski

División entre los dueños, una caótica reorganización y un interesado que lo ronda. Una dura situación financiera está atravesando Andacor desde hace un tiempo, lo que implicó que desde 2024 el centro de ski cayera en una crisis interna.

De acuerdo a DFMAS, el proceso de reorganización que partió en enero está siendo especialmente difícil entre la parte minoritaria y mayoritaria, esta última en manos de los hermanos Richard y Anita Leatherbee Gazitúa. Esto, porque parte importante de los pasivos que forzaron a Andacor a acudir a un proceso judicial para evitar la quiebra vienen de créditos con partes relacionadas.

De hecho, según personas entendidas en los últimos trámites del proceso, afirman que todavía no hay un consenso de cara al acuerdo de reorganización. Las claves, sería una auditoría que está preparando Deloitte. “Si no se resuelve el tema de la capitalización de los créditos relacionados y si no se crea una administración profesional, veo difícil que se logre un acuerdo”, señala un representante de uno de los accionistas minoritarios.