Fondo estadounidense delinea sus planes de expansión tras la segunda compra de una frutícola en Chile

Tal como había adelantado DF, la estadounidense Frutura oficializó la adquisición de la exportadora chilena Giddings Fruit, especializada en berries y, a través de su filial Cerasus, en cerezas.

Junto con ello, también anunció la compra de Sun Belle, con sede en Chicago, socia histórica de la chilena también en el rubro de los berries. Giddings será la segunda compañía de Frutura en Chile, ya que en 2022 ya había adquirido Subsole, una de las mayores exportadoras de uva de mesa del país.

Frutura es una empresa joven. Controlada por el fondo Renewable Resources Group (RRG), se formó en California en 2021 con el objetivo de generar una red global para suministrar fruta fresca durante todo el año. Y así, ya ha adquirido siete frutícolas en el continente: tres en EEUU, una en Perú, una en Uruguay y dos en Chile.

“Creemos que Chile juega un rol clave en el suministro global de frutas y vegetales”.

“Queríamos enfocarnos en seis cultivos de alto crecimiento”, cuenta el CEO de Frutura, David Krause, en conversación con DF tras el anuncio de este lunes. “Uvas, cítricos, paltas, berries, cerezas y mangos. Son los que vemos teniendo crecimiento y demanda alrededor del mundo”, detalla.

Esa es la primera tesis, dice Krause. La segunda es tener fruta fresca “52 semanas al año”, algo que califica como la mayor ventaja competitiva del grupo, ofreciendo abastecimiento desde distintas geografías con un solo proveedor.

- ¿Qué los llevó a apostar por Chile?

- Sabemos que el país enfrenta desafíos agrícolas, pero creemos que Chile juega un rol clave en el suministro global de frutas y vegetales. Es un productor de calidad y para los momentos del año que necesitamos. Esta nueva adquisición nos deja con una ventaja tremenda en términos de los cultivos que queremos, en este caso, berries y cerezas.

- ¿Cómo ha sido la experiencia en Subsole?

- Es una compañía y un equipo fantástico. No voy a mentir, los últimos años han sido desafiantes para el mercado de uva de mesa en Chile. El sector en general ha sido presionado por asuntos climáticos y logísticos, pero el equipo ha estado respondiendo bien, así que estamos contentos y esperando la nueva temporada, que se supone será mejor.

Diversificación

- Y en general, en Chile, ¿cuáles serían los mayores desafíos para el negocio?

- Esto se trata de tener el cultivo correcto en el mercado y la variedad correcta. Por ejemplo, en la uva, se está hablando de nuevas variedades, lo mismo en los arándanos. Si cumples con estos elementos, tendrás un panorama auspicioso.

- Entrarán ahora con más fuerza en el mercado de las cerezas, que ha tenido un boom en los últimos años, ¿cuáles son los objetivos?

- La división Cerasus (de Giddings) es un importante actor del sector y queremos continuar creciendo, vemos muchas oportunidades en nuevos mercados. China es claramente el mercado clave para la cereza chilena y seguirá siéndolo, pero vemos opciones en otros países, así que habrá un poco de diversificación.

– ¿A qué otros mercados se abrirán?

- Vemos oportunidades en otros países de Asia-Pacífico, como Vietnam y Corea, y también en Estados Unidos. Indudablemente, la importancia de China para la cereza es incontrarrestable, así que es un proyecto de diversificación más pequeño.

- ¿Han realizado esta diversificación en sus otras compañías?

- Depende del cultivo y el país, pero Frutura pretende ser un proveedor global y tenemos tres mercados principales: Estados Unidos, Europa y Asia. Esos tres mercados son esenciales en cualquiera de nuestras divisiones.

La estrategia de negocio

En todas las compañías que ha comprado, Frutura ha mantenido a las administraciones originales de las mismas. En Chile, Juan Colombo se quedó como CEO de Subsole y, ahora, Julio Giddings se mantendrá como presidente emérito de la empresa que fundó e incluso estará en la mesa directiva de Frutura. Krause asegura que no cerrarían un negocio si no pudieran mantener a las administraciones locales.

- Ya han adquirido siete empresas, ¿quieren seguir creciendo?

- Queremos seguir creciendo, pero eso no implica seguir comprando más. Estas dos últimas adquisiciones en sí mismas son una especie de coronación para la escala que originalmente pretendíamos tener. Estamos en un momento en que no estamos pausados, pero en que nos enfocaremos en lo que ya hemos conseguido.

- La idea, entonces, es hacer crecer estas compañías...

- Ya hemos estado haciéndolo, plantando más tierra en todas las divisiones, convirtiendo algunas variedades en otras más nuevas y más demandadas y seguiremos en esa línea.

- Como inversionistas extranjeros, ¿cuál es su visión de la situación socio-política de América Latina?

- Sabemos que hay algunas turbulencias en ese sentido, pero lo entendemos y es por eso que también sabemos cuál es el potencial y aceptamos los riesgos, no tenemos miedo de eso. La calidad de los productos, el timing de las cosechas y la calidad de las administraciones locales, superan los riesgos. Estos equipos sabrán manejar los tiempos difíciles de un modo que nos mantenga bien posicionados. Entendemos los riesgos, sabemos que no es simple y que no es para todos, lo que, considero, nos hace aún más únicos.