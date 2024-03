Gobierno ante la polémica por ruta aérea Santiago-Lima: “Nos parece incómodo que hayan frecuencias indefinidas”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La disputa por una eventual falta de competencia en la ruta aérea Santiago-Lima sigue sumando antecedentes, y el pasado martes la polémica llegó a la Cámara de Diputados.

Durante la sesión de la Comisión de Obras Públicas -instancia en la cual estuvieron presentes distintos ejecutivos de las aerolíneas Latam, Jetsmart y Sky, y el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz- los asistentes abordaron puntos clave de la polémica, además de proponer cambios al sistema.

En este escenario, Pedro Asenjo, country manager de Jetsmart, destacó que esta instancia sería una “buena” oportunidad para barajar la modificación del reglamento de la ley de aviación, ya que el actual le quedó “chico” a la industria.

Desde el Gobierno señalaron que están trabajado para incrementar las frecuencias aéreas entre Santiago y Lima.

“Debemos tener una nueva normativa de asignación de frecuencias. (...) Queremos pedirle a la comisión que promueva el cambio regulatorio, donde no se traten estas frecuencias indefinidas como concesiones perpetuas. No existen antecedentes en otras industrias de concesiones de bienes nacionales de uso público que estén otorgados a los privados de manera perpetua”, enfatizó el ejecutivo en su crítica a la modalidad que opera sobre una entrega directa sin límite de tiempo.

Asimismo, Asenjo detalló que a Jetsmart se le vencen en abril cuatro de las cinco frecuencias aéreas que tiene entre Santiago-Lima, por lo que podría quedar fuera del mercado si no se hacen modificaciones. “Ojalá que esta licitación no se lleve a cabo mientras no haya cambios”, enfatizó.

Juan Carlos Muñoz, ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Foto: Agencia Uno

Por su parte, el gerente de estrategias de Sky Airlines, Julio Solar, señaló que sería clave que este mercado vea la liberación de la frecuencia aérea entre Chile y Perú. “Es necesario que cada compañía pueda poner la oferta que estime conveniente”, destacó Solar, agregando que es clave la ampliación de la cantidad y número de frecuencias aéreas entre ambos países.

Latam responde

Ante los emplazamientos que acusan una eventual falta de condiciones de competitividad en el tramo Santiago-Lima, Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos de Latam, sostuvo que en dicho mercado sí existe una clara competencia, enfatizando que es una ruta desconcentrada en la cual han entrado nuevos actores a lo largo de los años. “Latam ha experimentado una caída en su participación de mercado y ha habido un crecimiento de los competidores de forma acelerada. Cuando vemos los números de operadores de 2010 a la fecha, vemos que es una ruta que ha estado abierta a muchos”, enfatizó

Respecto a las frecuencias indefinidas, Tohá recalcó que éstas no son perpetuas, como mencionaron sus pares, y señaló que corresponde a un modelo que se utiliza en todo el mundo, permitiendo que las compañías hagan sus inversiones y desarrollen sus planes a futuro.

Cambios en la normativa

Con estos antecedentes sobre la mesa, el titular de Transportes señaló que la frecuencia Santiago-Lima efectivamente es un mercado que no está concentrado, y que, a su parecer, existe una competencia real. “Desde el ministerio vemos con satisfacción el nivel de competencia que se da, creemos que es saludable, y vemos también que es un mercado que está abierto para que haya nuevos competidores”, señaló el ministro Muñoz.

Aun así, el secretario de estado destacó que sí le parece incómodo que hayan frecuencias indefinidas, ya que constituyen un factor de asimetría para la competencia. Para ello, Muñoz señaló que este tema ya está siendo visto por el TDLC y la Corte Suprema.

Otro aspecto en el cual el ministro cree que es necesario trabajar es en el reglamento por el cual se asignan las frecuencias aéreas, para así dar un mayor impulso a la competencia de la industria. “¿Es a través de una licitación que tenemos que asignar las frecuencias aéreas? ¿Cuál es el mecanismo de asignación? ¿Quién pone más dinero? Otro punto a replantear es cuál es el esquema más razonable para decir que ciertas frecuencias se declaren en abandono. Son ámbitos en los cuales queremos reflexionar, podríamos darle más fluidez y mejor competencia al mercado”, detalló Muñoz.

Finalmente, respecto al requerimiento de más frecuencias aéreas, el ministro sostuvo que sí ven un espacio para seguir creciendo, por lo que se encuentran dialogando con la contraparte peruana. “Nos gustaría poder ver crecer ese número de 84 frecuencias”, concluyó el ministro Muñoz.