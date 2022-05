Latam reporta un fuerte repunte de sus ingresos, pero da cuenta del impacto que tuvo el alza del petróleo en sus costos

En los primeros meses del año Latam Airlines tuvo que enfrentarse a las constantes ascensos de la pandemia y una fuerte alza del petróleo, los que todas formas no impidieron que las ventas de la empresa entre enero y marzo llegaran a US$ 1.916 millones, lo que es un salto de 127% respecto al mismo periodo del año pasado.

La compañía explicó en su análisis razonado que el aumento de las ganancias "se deben en gran medida a un 199,1% en los Ingresos pasajeros y 24,8% en los Ingresos de carga, mientras que los Otros ingresos disminuyeron un 40,7%. El impacto de la apreciación del real brasileño representa mayores ingresos ordinarios por aproximadamente US$ 23 millones".

Detalló la empresa ligada a la familia Cueto que en el periodo analizado los ingresos de pasajeros alcanzaron US$ 1.486 millones, que comparado con US$ 496,9 millones de los tres primeros tres meses de 2021 representa un incremento de 199,1%. Esta variación se debe al aumento de un 133,1% en la demanda medida en RPK, un 28,3% en los yields y un 57,6% en el RASK respecto del primer trimestre del año anterior, por otro lado, el factor de ocupación también presenta variación positiva de 15,0 puntos porcentuales, este aumento se explica por la recuperación de la demanda producto de la liberación de cuarentenas y restricciones de viajes impuesta producto de la pandemia de COVID-19.

En lo que respecta al costo, el íten combustible aumentó 182,6% equivalente a US$ 484 millones. "Este incremento corresponde principalmente a un 75,8% de mayores precios promedio sin cobertura y un 61,4% de crecimiento en el consumo medido en galones. La Compañía reconoció durante 2022 una utilidad de US$ 5,4 millones por cobertura de combustible, comparado con US$ 916 mil de los tres primeros meses de 2021", dijo la empresa.

"Al 31 de marzo de 2022, los costos operacionales ascienden a US$ 2.097 millone que, comparados con el mismo período de 2021, representan mayores costos por US$ 828 millones equivalentes a un aumento de 65,3%", sostuvo.

Con todo, Latam reportó una pérdida entre enero y marzo de US$ 380 millones, lo que se compara con la cifra roja de US$ 430 millones que tuvo en el mismo periodo del año pasado.

Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, comentó que “hemos tenido una mejora relevante de nuestros resultados respecto del mismo período de 2021 en un entorno que aún continúa siendo desafiante”. Agregó que “mantenemos un cauto optimismo hacia el futuro, ya que, si bien hemos visto una saludable recuperación de la demanda de pasajeros, el continuo aumento del precio del combustible es una variable que observamos con atención”.