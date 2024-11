Latam Airlines reporta utilidades por US$ 301 millones al cierre de tercer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Latam Airlines dio a conocer sus resultados financieros del tercer trimestre, los cuales se entregan al mercado tras el regreso de la compañía aérea a la Bolsa de Nueva York con el simbólico “Ring the Bell” y su posterior Investor Day.

Latam informó una utilidad de US$ 301 millones al cierre del tercer trimestre, lo que es un alza de 30% respecto del mismo periodo del año pasado. Por su parte, la aerolínea registró una ganancia de US$ 705 millones en lo que va del 2024, lo que representa una variación positiva de US$ 206 millones comparado al periodo anterior.

En términos de ingresos operacionales entre julio y septiembre llegaron a US$ 3.245 millones, lo que representa un aumento de 7,6% respecto del tercer trimestre de 2023, obteniendo un margen operacional ajustado de 14,0%.

Así, los ingresos en lo que va del año aumentaron un 12,9% con respecto al mismo período de 2023, alcanzando US$ 9.495 millones. Este aumento se debe en gran medida a un 13,6% en los Ingresos de pasajeros, además de un 6,4% de mayores Ingresos de carga y por su parte los Otros ingresos muestran una variación positiva de 31,1%.

Frente a esto, el CFO de Latam Airlines Group, Ramiro Alfonsín, sostuvo que “los resultados de este trimestre son muy buenos y muestran el buen momento que estamos viviendo como compañía. Vemos una compañía que sigue la tendencia de trimestres anteriores, donde crecemos y crecemos de forma rentable. Estamos generando más y mejor margen y seguimos generando caja de forma importante en términos de resultado neto”.

Además, Alfonsín, en su última entrega de resultados como CFO de la empresa, señaló que “los buenos resultados son fruto del trabajo de los últimos años que ha permitido un crecimiento sostenido y rentable. En este sentido, se ha logrado reducir la deuda, prácticamente no hay vencimientos financieros en los próximos cuatro años, se dispone de una liquidez de US$ 3.600 millones y el grupo Latam ha alcanzado, con mucho esfuerzo, un costo por ASK de pasajeros, excluyendo combustible, de US$ 0,04.”