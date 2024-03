Mayor rent a car chileno sufre millonaria estafa: entregó 18 vehículos y desconoce su paradero

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La empresa Autorentas del Pacífico -que opera bajo la marca Mitta y se define como líder en arriendo de autos en el mercado nacional- reveló una millonaria estafa que involucró la entrega de 18 vehículos, cuyo paradero hasta hoy, dijo, es desconocido: los GPS de cada uno de ellos fue desactivado.

En una querella criminal a la que tuvo acceso Diario Financiero (y que ya fue acogida a trámite), la compañía -que maneja una flota que supera los 22 mil vehículos- denunció que un sujeto creó una cuenta de correo electrónico similar a la de uno de sus clientes con el que tiene una relación desde hace veinte años, y logró concretar el ardid. Éste, afirmó, le ocasionó un perjuicio superior a los $ 234 millones, que es el valor estimado de los autos entregados.

Según explicó el denunciante, el 9 de noviembre del año pasado, fue contactado por teléfono por quien supuestamente era trabajador de la Constructora Gardilcic, con la cual mantenía pactada una línea de crédito -hasta esa fecha- por el arrendamiento de vehículos.

En la conversación, el supuesto empleado de la constructora solicitó a una funcionaria de Autorentas cuatro camionetas, dejando luego por escrito dicha petición mediante un correo electrónico @gmail.com, y señalando en dicho mail, para efectos de facturación, el RUT de Gardilcic.

“Dicha solicitud no causó sorpresa por cuanto Gardilcic es un cliente de varios años”, explicó el querellante. Por esto, añadió, se aprobó la solicitud de arrendamiento y tres vehículos fueron entregados en la sucursal de Concepción de Autorentas por un tercero que se presentó con su cédula de identidad.

El 13 de noviembre, el mismo supuesto trabajador se comunicó nuevamente con la misma funcionaria del rent a car requiriendo ahora cuatro vehículos, los que también fueron entregados.

En una tercera comunicación, el 16 de noviembre y con la misma funcionaria de la empresa de arriendo, el supuesto empleado de la constructora envió un correo electrónico terminado en @gardilcicltda.cl, solicitando el arriendo de tres vehículos más. Esto se repitió el 29 del mismo mes, y el 4, 5 y 6 de diciembre, en que se entregaron ocho autos adicionales luego de aumentarse sucesivamente la línea de crédito para Gardilcic.

Todos los autos fueron retirados en distintas sucursales del rent a car por personas que entregaron su número de cédula de identidad, dijo la denunciante.

Luego, llegó el momento de cobrar, tras lo cual se reveló el fraude. Facturada la deuda, un ejecutivo de Autorentas del Pacífico -distinto a la funcionaria que visó los arriendos- fue informado por Gardilcic respecto de que no tenían respaldo de los contratos, que supuestamente no existía una orden de compra que respaldara dicha solicitud, y que si bien hay un trabajador con el nombre de quien pidió los alquileres de los autos, éste no tenía facultades para ello ni tampoco correspondían los datos de contacto.

Luego de haber recibido la información, la querellante se percató que la casilla de correo que había utilizado principalmente el supuesto trabajador de la constructora fue @gardilcicltda.cl y que el dominio real es @gardilcic.cl. Esto, dijo el denunciante, para efectos de suplantar al verdadero trabajador de la constructora y crear la apariencia de que la solicitud provenía de ésta y así obtener la entrega de los 18 vehículos.

Además, la empresa informó a la justicia que el dominio fraudulento fue creado el 9 de noviembre de 2023, por una persona quien no trabaja ni ha trabajado en la constructora.