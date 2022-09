Mercado premia a Ripley tras ejercer derecho de venta en pacto inmobiliario con Mallplaza

El 13 de enero de 2009 Ripley informaba al regulador de la compra del 22,5% de la sociedad Nuevos Desarrollos S.A. (antes Plaza Alameda S.A.), filial de Mallplaza que en ese entonces era dueña de dos centros comerciales y de varios terrenos que tenían como fin desarrollar nuevos inmuebles.

En el pacto de accionistas firmado ese año –el cual es de carácter confidencial-, se contempló una cláusula de salida que le otorga a Ripley el derecho a la venta de su participación. El miércoles, la compañía controlada por la familia Calderón ejerció este derecho, lo que implica que Mallplaza debe encontrar un comprador para este porcentaje, o bien adquirirlo por sí misma, figura que se conoce como put option.

Según lo reportado por ambas empresas a la Comisión por el Mercado Financiero (CMF), el precio de compra corresponderá al valor promedio entre lo establecido por dos bancos de primer línea y deberá pagarse durante los 30 días posteriores a la determinación de ese precio. Conocedores del trato cuentan que actualmente las compañías se están poniendo de acuerdo para escoger los bancos que participarán del proceso.

Al día de hoy, Nuevos Desarrollos ya cuenta con ocho centros comerciales Mallplaza operativos: Arica, Iquique, Copiapó, Los Dominicos, Egaña y Bío-Bío, además de Alameda y Sur, los dos que ya tenía cuando Ripley entró al negocio en 2009.

Dos años atrás, en septiembre de 2020, la firma de retail había anunciado que pensaba vender su participación en esta sociedad, dando a conocer sus razones para salir del pacto. “Se trata de una participación minoritaria pasiva, cuya enajenación, de concretarse, permitiría liberar recursos para ser reinvertidos en iniciativas de mayor valor estratégico para Ripley Corp S.A. y reducir endeudamiento”, escribió la empresa al regulador.

En esa fecha se estimaba que el paquete de ventas rondaba entre los US$ 250 millones y US$ 300 millones. Carolina Ratto, jefa de Research en Credicorp Capital, señala que el valor libro de esta participación es de $160.000 millones –unos US$ 180 millones-.

Ripley sube, Mallplaza baja

Tras conocerse la decisión de Ripley, el jueves la acción de la empresa de retail fue la con mejor desempeño en la Bolsa de Santiago y cerró con un precio de $178,43, lo que representa un aumento de un 8,8%.

“Dado las descontadas valorizaciones actuales, consideramos que el precio de la acción de Ripley no estaba incorporando la venta de este activo, la cual es bastante potente al considerar que el valor libro de esta participación representa cerca de la mitad del market cap (capitalización de mercado) actual de Ripley”, explica Ratto, de Credicorp.

Recientemente, Ripley también reportó sus resultados obtenidos el segundo trimestre de 2022, en los que obtuvo ingresos históricos para ese periodo determinado, con un crecimiento de un 13% en relación al mismo periodo de 2021.

Con esto, la empresa registró ganancias por $13.541 millones durante el primer semestre, un aumento de más de un 380% año contra año.

Durante el último mes, las acciones de Ripley acumulan una subida de casi un 40%.

En contraste, la acción de Mallplaza cayó un 4,26%, a los $961,69.

Al respecto, Ratto indica que “cae porque creemos que el precio de compra para Mallplaza –o de venta del activo para Ripley-, podría llegar a darse a niveles no atractivos para Mallplaza, es decir, a una valorización más alta de la que se encuentran transando los operadores de malls comparables”.