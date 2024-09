Mónica Duweceo HSBC Chile: “La mejor forma de crear riqueza y desarrollo es el crecimiento y eso ha estado más bajo” de lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una de las empresas anfitrionas del ChileDay en Londres es el HSBC y la cara visible es Mónica Duwe, actual CEO de la oficina chilena del banco de origen inglés. La ejecutiva destaca este evento como “histórico” por la cantidad de gente que ha participado.

“Una legislación pro inversión, pro certeza, pro crecimiento te va a fortalecer muchísimo el mercado de capitales”.

- ¿Cómo ve al país?

- Evidentemente hay menos crecimiento. Estamos con una inflación que ha sido un poco más pegajosa (...)Tenemos todavía un empleo no formal bastante alto y eso impacta. Y la mejor forma de crear riqueza y desarrollo es el crecimiento y eso ha estado más bajo de lo que a todos nos gustaría ver. Ahora hay sectores que destacan en la otra dirección, como la minería. También hemos visto sectores vinculados a transición y energía, con algunos cambios o falta de definición y eso impacta porque no hay certeza.

- ¿Cómo afecta eso a la confianza del inversionista?

-Complica y retrasa decisiones. Un inversionista institucional grande o una empresa multinacional tienen múltiples oportunidades de hacer inversiones y los planes son flexibles. Si en un país tengo incerteza lo corro al año entrante. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer, pero tal vez no se hace en el momento que a nosotros nos gustaría. Tenemos todavía un mercado de capitales que está golpeado y eso te influye en la toma de decisión de la inversión y sobre la potencial rentabilidad que vas a generar.

- ¿Cuál debería ser la fórmula para apuntalar el mercado de capitales tras los retiros de fondos?

- Los retiros que se hicieron no los recuperas en un plazo muy corto, pero las certezas de las reglas del juego ayudan. Una legislación pro inversión, pro certeza, pro crecimiento te va a fortalecer muchísimo el mercado de capitales. Tenemos todavía AFP que están fuertemente invertidas afuera, que buscan liquidez y no van a posicionarse tan fuerte en el mercado local si tienen la incerteza o si tiene la posibilidad de que venga un cambio y tengan que generar liquidez en el corto plazo. En el mercado de capitales también influye mucho el interés que pueda haber del gran inversionista internacional y ahí compites con Brasil, México, Colombia y ahora potencialmente Argentina.