Nuevo esquema: detalles de la alianza entre el Senapred y la CPC para canalizar apoyos en emergencias

Diseñar acciones de preparación, mitigación y apoyo en la recuperación tras ocurrida una emergencia, contribuyendo con ello al desarrollo e integración de capacidades que permitan la reducción del riesgo de desastres en Chile. Ese es el objetivo central de la alianza suscrita el 7 de diciembre pasado entre la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) -en representación de sus seis gremios empresariales socios- y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Y si bien el convenio se realizó semanas antes de las catástrofes en la región de Valparaíso y en la zona sur del país, su firma ha sido crucial para lograr una coordinación entre el mundo privado y el público luego de los siniestros, según confirma Matías Concha, presidente de la comisión de Prevención de Riesgos y Desastres de la CPC.

El también consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) explica que aunque el foco de esto es trabajar desde la prevención, también contempla una arista de cómo reaccionar y ayudar cuando la emergencia ya está en curso. Así, la finalidad es que el sector privado active y ponga a disposición las ayudas y apoyos en función de los requerimientos que vaya solicitando el Gobierno.

“Queremos entregar las mejores cartas en el momento oportuno (...) por eso es crucial la coordinación,y en función de lo que se requiere, cada una de las ramas y sus socios se activa”, explica Matías Concha.

Para el vocero, lo clave es “ser ordenados, no se necesita todo de una vez. Nosotros queremos entregar las mejores cartas en el momento oportuno, cuando la autoridad lo requiera y en función de cómo evolucione la emergencia”.

Por eso, agrega, “es crucial la coordinación, y en función de lo que se requiere, cada una de las ramas y sus empresas socias se activa”.

Acá, subraya, lo que se busca es dar soluciones.

“No se trata de pelear protagonismo y ver quién ayuda más, no. Acá lo central es ayudar, apoyar a manejar y abordar la situación. Gran parte de los desafíos públicos y emergencia pueden ser abordados de manera mucho más efectiva con una adecuada colaboración público-privada”, dice Concha.

El presidente de la CPC, Ricardo Mewes, y el director Nacional de Senapred, Álvaro Hormazábal, en la firma del convenio.

Las ayudas

A la fecha, y según confirma Concha -y con mucha coordinación producto del convenio-, el sector privado ha efectuado apoyos directos de diversa índole a raíz de las emergencias.

CMPC, Arauco y la Corporación Chilena de la Madera (Corma) han sido cruciales en el control de incendios.

La Cámara Chilena de la Construcción, y su sede en Valparaíso, agrega Concha, ha sido “fundamental en la coordinación de primera línea con apoyos importantes de AngloAmerican, Asociación de Proveedores Industriales de la Minería (Aprimin), Colbún, entre otros”, precisa.

No han sido las únicas ayudas activadas. Sodimac, Rosen, Walmart e Easy han estado “muy atentos en los suministros, unido a un silencioso ejército de muchísimos y diversos actores del sector privado que me es difícil incluirlos a todos, pero sólo me queda agradecer el incondicional apoyo en los momentos más difíciles”, destaca el ejecutivo.

Ayuda inicial que, además, ha contado con el trabajo complementario de fundaciones privadas muy activas, como Hogar de Cristo, Techo, Red Alimentos, Movidos por Chile y Desafío Levantemos Chile. “Cada uno ha estado muy activo en que la ayuda llegue en el momento oportuno”, subraya el vocero.

Pero el rol del sector privado no se acota al manejo de la emergencia en sí misma. El convenio también contempla activar apoyos en toda la fase de rehabilitación, en donde es crucial el rol de cooperación para la atención rápida en beneficio de los sectores afectados.

Los desafíos

Con todo, para Concha la emergencia aún es un tema en desarrollo y que no se limita a la región de Valparaíso.

“Los incendios de O’Higgins al sur y el fuerte aumento de la intencionalidad de los incendios en la macrozona sur, habla de cómo la importancia de la coordinación con las policías, los patrullajes preventivos y reacción temprana empiezan a ser claves para detener esta vorágine”, sostiene.

En el entendido que la solución de fondo viene por la aplicación de un plan de mitigación, para el dirigente “la palabra clave es la coordinación y reacción rápida durante la etapa de emergencia”, enfatizando que esta coordinación debe ser entre todos los actores.

Por eso, sostiene, el problema de fondo es mucho más profundo, ya que implica muchos factores, además de incluir la mitigación y resiliencia en todos los instrumentos de planificación y ordenamiento.

“A nivel de Estado se está avanzando en los levantamientos y coordinaciones para construir una institucionalidad para enfrentar los desastres, lo cual es algo que el convenio con el Senapred busca ser un aporte”, expone Concha junto con mencionar que el sector privado seguirá a disposición para ayudar.

“En estos momentos, tenemos que poner lo mejor de nuestra parte, ya sea en el sector público y privado para que la solución ante un escenario de desastre llegue a las personas en forma oportuna y efectiva”, acota.