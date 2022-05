Presidente de Fenatrasub reitera que demandas están dirigidas a la estatal y no hacia las empresas contratistas

Víctor Sepúlveda lleva alrededor de 15 años trabajando como subcontratado en Enap, siempre con la misma empresa, con la cual ha realizado labores de mantención de estanques y cañerías, entre otros.

Hoy es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Subcontratados (Fenatrasub) y, por ende, es quien lidera la protesta en contra de la compañía y, junto a Carlos Contreras, vocero del movimiento, el encargado de dialogar con la contraparte.Sepúlveda explica que todos los subcontratistas se dedican a este tipo de actividades de mantención de la planta y lubricación de maquinarias.

“Lo que estamos pidiendo nosotros es acortar la brecha salarial que hay con los trabajadores propios. Y esto no es un capricho de ahora, viene hace décadas, porque la diferencia es abismante, igual que en temas de salud y educación”, dice en conversación con Diario Financiero.Asegura que han recibido apoyos de otras federaciones de subcontratados, como los acereros de CAP, pero no de los dirigentes contratistas, a excepción el Sindicato nº 3 de Codelco, que apoyó el movimiento por medio de una declaración pública.También, reitera que sus demandas están dirigidas hacia Enap y no hacia las empresas contratistas. “Quiero entender que las quieren involucrar para destrabar el tema”, señala.En relación al desalojo, dice que para ellos es una “verdadera vergüenza”. “Fuimos tratados como delincuentes, no como trabajadores”.

No obstante, señala que finalmente terminó siendo “gratificante”, ya que “logró levantarles más el ánimo y ser reconocidos como dirigentes valientes”.

Sepúlveda niega tajantemente que en algún momento haya existido la posibilidad de desabastecimiento de combustible en el sur del país por motivo de la huelga, situación que fue advertida por la estatal en un comunicado el viernes pasado.“Eso es completamente falso; desde el primer día han salido camiones con combustible para toda la zona. Las mismas autoridades han refutado ese comunicado. La Enap mintió”, remata el presidente de la asociación.