Salmones Austral reporta utilidades y aumento en los ingresos en el primer trimestre

Salmones Austral informó el lunes que registró utilidades por US$ 1,8 millones en el primer trimestre, comparado con la pérdida por US$ 9,4 millones del mismo período del año pasado, mientras que sus ingresos subieron 27,3% a US$ 104,9 millones.

En un comunicado, la compañía dijo que el aumento en los ingresos se debió principalmente por los mayores precios obtenidos en el período, alcanzando US$ 5,70 por kilo WFE, lo que se compara con US$ 4,17 anotado a inicios de 2021.

La firma detalló que el volumen de venta en los primeros tres meses de 2022 ascendió a 18.100 toneladas, lo que representa un descenso de 7,3% respecto al mismo período del ejercicio previo. La caída se debió a que buena parte de la cosecha del tercer trimestre de 2021 de Coho se vendió a firme durante el año pasado, mientras que la cosecha del mismo lapso en 2020 fue despachada en consignación y vendida en gran medida entre enero y marzo de 2021.

En tanto, el costo de ventas disminuyó 2,3% hasta US$ 83 millones, lo que se explica por un menor volumen vendido asociado a un avance de 4,6% en el costo de las especies, que llegó a US$ 4,32 por kilo WFE. Esto generó un margen de explotación de US$ 21,8 millones, monto que supera en US$ 24,5 millones a la cifra registrada a igual período del año anterior.

Salmones Austral alcanzó un Ebitda de US$ 19,9 millones, lo que se compara con el Ebitda negativo de US$ 3,8 millones anotado a comienzos de 2021. El mejor resultado se explica “fundamentalmente por los mayores precios obtenidos producto de una cierta normalización de los mercados de destino”, puntualizó el análisis razonado.

“Durante el primer trimestre, vivimos dos situaciones disímiles. Los costos experimentaron un aumento significativo, pero logramos compensarlos gracias a los precios de venta, que continuaron su tendencia al alza”, comentó Christian Samsing, vicepresidente de Salmones Austral. El ejecutivo añadió que “otra situación compleja que vivimos fue la subida en la cantidad de eventos de falta de oxígeno y de microalgas, que están vinculados al cambio climático y que afectan la fortaleza de los salmones en el agua”.

“Habiendo dicho esto, estamos conformes con los resultados y visualizamos que el resto del año debiéramos continuar en la misma senda positiva”, precisó.

Samsing destacó que “la relación costo/precio del salmón ha mejorado en comparación a otros productos proteicos, como la carne y la leche, lo que se ha traducido en que nuestros márgenes no se han deteriorado tanto como en otras industrias”.

En términos operacionales, el vicepresidente de la compañía resaltó que durante el período se realizaron los primeros despachos desde la piscicultura RAS Los Arrayanes y que “el producto resultante es más robusto y tiene una calidad superior”.