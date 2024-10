Salvador Villarino, gerente general Aguas Nuevas: “La desalinización y el reúso es la gran apuesta que tenemos ahora”

En el marco de la crisis hídrica que afecta al país, las distintas autoridades se encuentran trabajando en una propuesta para un nuevo modelo de tarificación del consumo de agua potable. Éste busca aplicar tarifas diferenciadas por tramos de consumo, aplicando un valor mayor a los clientes que utilizan más agua, y una tarifa menor a quienes posean los menores consumos. El ejecutivo de Aguas Nuevas detalló que este nuevo modelo “efectivamente produce un efecto positivo, creemos que va por buena senda. Esto nos permitiría tener la recaudación suficiente y que las empresas sean sostenibles en el tiempo”.

Villarino destacó que como industria todavía no saben los tiempos que está manejando el Gobierno, pero recalcó que en el último año las autoridades los han invitado a participar en reuniones para ver de qué se trata esta propuesta.

Sin embargo, hay un modelo que se está discutiendo en el Congreso que tiene nervioso al gerente general de Aguas Nuevas.

El ejecutivo comentó que hay algunos políticos que están intentando reflotar un proyecto que se discutió en el Gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuyo objetivo es bajar las tarifas de agua potable en aproximadamente un 20%. “Si se hace esto, las empresas sanitarias no serán sostenibles. Si las tarifas de agua potable las bajamos en un 20%, no seremos capaces de invertir los US$ 70 millones al año que tenemos presupuestado, eso sí que es peligroso”, alertó.

“Da lo mismo quién sea el dueño, da lo mismo si son japoneses, canadienses o si es el Estado de Chile, eso costaría mucha plata. Ese proyecto mata al sector sanitario”, concluyó Salvador Villarino.