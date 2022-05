Segundo Tribunal Ambiental suspende permisos ambientales de Terminal Cerros de Valparaíso

Esta jornada el Segundo Tribunal Ambientalresolvió anular parcialmente y suspender los efectos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto “Terminal Cerros de Valparaíso, TCVAL” en octubre de 2018, y que corresponde a la construcción y operación del Terminal 2 del Puerto de Valparaíso.

Lo anterior, debido a que de acuerdo al análisis de los ministros, tanto la decisión administrativa que resolvió los recursos interpuestos contra la RCA que calificó ambientalmente favorable el proyecto, como el propio documento "contienen vicios de legalidad que llevaron al Tribunal a declarar su nulidad, “ordenando que se retrotraiga el procedimiento de evaluación”.

La decisión se dio por unanimidad de los ministros del Segundo Tribunal ( Alejandro Ruiz, presidente, Cristián Delpiano y Cristián López) e implica que el proyecto no podrá ser ejecutado hasta no contar con una RCA complementaria, que tome en consideración los aspectos cuestionados por eeste organismo.

Según el texto, los "vicios de legalidad" a los que se apunte se fundamentan en el hecho de "no haber considerado debidamente las observaciones ciudadanas formuladas por los señores Rosa Inés Martínez Moraga y Gonzalo Ilabaca Astorga en lo referido a la evaluación de la eventual alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos por la expulsión de los pescadores y eliminación de la caleta Sudamericana, así como en la evaluación y predicción del impacto ambiental sobre el paisaje y a las medidas de mitigación, reparación y/o compensación tanto para dicho componente como para el patrimonio cultural e histórico”.

Cabe destacar que el resuelvo de la RCA imponía a la empresa como condición para la realización del proyecto portuario la evaluación y aprobación del proyecto “Mejoramiento de Accesibilidad al Puerto de Valparaíso”.

Los ministros resolvieron, además, “suspender los efectos de aquella parte no anulada de la RCA N° 39/2018 por todo el tiempo que dure la evaluación ambiental de la parte viciada, hasta la dictación de la RCA complementaria. De esta forma, el proyecto no puede ser ejecutado hasta no contar con esta última resolución”.

Finalmente, la sentencia rechazó las reclamaciones deducidas por la Fundación Humanos Derechos (R-245-2020), Pablo Alarcón Fernández, la Asociación de Arquitectos y Profesionales por el Patrimonio de Valparaíso, Plan Cerro, y por la Corporación Municipal de Valparaíso para el Desarrollo Social.

Las siete reclamaciones fueron presentadas por la Empresa Portuaria de Valparaíso, así como por agrupaciones y personas naturales que participaron del proceso de evaluación ambiental del proyecto TCVAL y están asociadas a dos resoluciones de la autoridad ambiental que resolvieron los 10 recursos de reclamación administrativos y solicitudes de invalidación interpuestos en contra de la RCA que aprobó la iniciativa.