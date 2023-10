TDLC rechaza nuevamente intento de Jetsmart por frenar licitación de las rutas Santiago-Lima

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La licitación de las 13 rutas aéreas Santiago-Lima continúa en marcha. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) cerró las puertas a la suspensión del proceso, pese a que Jetsmart pidió una paralización que incluso fue respaldada por la Junta Aeronáutica Civil (JAC).

"No ha lugar, por cuanto los argumentos esgrimidos no hacen variar lo resuelto, en tanto una disputa interpretativa no corresponde a un hecho, acto o contrato que pueda infringir la libre competencia", fue la respuesta del TDLC.

En su argumentación, tanto la JAC como Jetsmart alertaron al Tribunal que la tramitación de la consulta en curso podría implicar cambios en la adjudicación de las rutas Santiago-Lima. Esto, porque 9 de las 13 frecuencias son parte del actual inventario de la low cost, pero que otros actores, como Latam Airlines, ya presentaron interés por ofertar pese a tener 46 rutas a este destino. En tanto, Jetsmart tiene 14 y podría bajar sustancialmente su participación.

Según el calendario, entre el 11 y 16 de octubre la JAC tiene abierto un período de consultas para las empresas interesadas. Y dentro de este mismo plazo se podrá realizar modificaciones que podrán ser aprobadas por acto administrativo.

Además, el lunes 23 de octubre a las 11:00 está programada la apertura de los sobres económicos de manera presencial. Ganará la aerolínea que presente la alternativa más alta y, en caso de empate, se dará la oportunidad a que puedan pujar nuevamente. El monto de todas las propuestas será informado una vez asignadas todas las frecuencias.

La victoria de Latam

Además, el TDLC acogió la reposición de Latam Airlines para frenar los intentos de la autoridad aérea para elevar una reclamación en la Corte Suprema. ¿La intención de la JAC?, intentar que el Máximo Tribunal aclare si las 23 rutas Santiago-Lima de este operador son aptas o no para que formen parte del stock del concurso, cuyas ofertas se harán este lunes 23 de octubre.

En su acción judicial, Latam explicó que "los efectos sistémicos de una eventual admisibilidad de Ia reclamación de la JAC son, por lejos, la mejor prueba de su improcedencia. De admitirse se produciría una desfiguración total del régimen recursivo del DL 211 y de todo el sistema de control de las resoluciones del TDLC, más aún cuando dicha petición aclaratoria encubriría un propósito de alterar la decisión contenida en una sentencia definitiva ejecutoriada".

La aerolínea fue más allá y le explicó que de admitir la reclamación el TDLC pondría "indebidamente en riesgo el prestigio del sistema de libre competencia, así como la seguridad jurídica, el principio de desasimiento del tribunal y/o la autoridad de la cosa juzgada, sobrecargándose improcedentemente de trabajo al TDLC y a la Excma. Corte Suprema".

