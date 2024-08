Tradicional automotora chilena fundada en 1979 se va a quiebra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La sociedad G.R. Valdivielso, conocida como Automotora Valp, solicitó su liquidación voluntaria. La firma, concesionario integral de la marca Subaru con varias sucursales en el barrio Bellavista, fue fundada en 1979 por Guillermo Valdivielso.

“Después de haber agotado todas las estrategias para recuperar la viabilidad del negocio sin resultados positivos, vengo en solicitar decretar la liquidación”, dijo la compañía.

En su solicitud, la empresa aseguró que, tras la crisis sanitaria, comenzó a experimentar una caída en sus ingresos.

“Desde hace un tiempo a esta parte, con la pandemia por Covid 19, específicamente, ha ido experimentando una baja sostenida e importante de las ventas, resintiendo la caja de la empresa, hasta hacer insostenible cumplir con las obligaciones contraídas”, explicó la firma.

Y añadió: “La empresa no quiso bajar los brazos, buscando todas las alternativas posibles, como inversionistas, obtener créditos, utilizar su patrimonio personal para invertirlo en la empresa, pero llegó a un punto de inflexión donde ya no encontraron inversionistas, no habían más bienes que realizar y la banca ya no les otorgaba los préstamos necesarios”.